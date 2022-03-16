Тайны Каппадокии: чем заняться в самом романтичном регионе Турции
Каппадокия - самый сказочный регион Турции. Сюда приезжают туристы со всего мира, чтобы посмотреть на завораживающие холмы и насладиться витающей в воздухе романтикой, передает РИА Новости.
На большом воздушном шаре
Экскурсии на воздушных шарах привлекают в регион путешественников со всего мира. На высоте в тысячу метров над землей загадывают самое заветное желание, признаются в любви, делают предложение руки и сердца. Это приключение запоминается на всю жизнь.
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"Это такое время, когда турист готов заплатить и 500 евро, только мест все равно нет", - говорит гид-организатор Татьяна Арабаджи.
В летние месяцы в Каппадокии тоже ажиотаж. Записываться нужно заранее, цены начинаются от 165 евро за полет в 28-местной корзине, везде очереди. В стоимость, помимо самого полета, включен трансфер.
После приземления туристам наливают шампанское, правда, безалкогольное. Каждому выдают сертификат об участии в полете, в некоторых компаниях даже именной.
Две крепости
С вершины самой высокой сторожевой башни крепости Учхисар открывается 360-градусная панорама, где красиво в любое время суток. За 50 лир (более 1700 тенге) можно не только подняться наверх, но и побродить по выдолбленным в скале комнатам.
Еще один вариант для посещения - крепость Ортахисар. Скала напоминает пчелиный улей, поскольку вся испещрена ходами. Внутрь пускают за 7 лир (300 тенге), но гораздо лучше смотреть на сооружение и раскинувшийся у подножия город с небольших площадок с качелями, скамейками и зонами для фото.
Страна каменных "грибов"
Чаще всего на магнитиках из Каппадокии изображают воздушные шары на фоне этих двух крепостей. На втором месте по популярности - каменные "грибы".
"У нас несколько таких долин. Две самые живописные - Love valley и Pigeon valley", - рассказывает таксист Хусну.
Pigeon valley получила название за огромное количество скальных голубятен. Но самое интересное здесь - не они, а лес каменных "грибов", также известных, как "камины фей".
В Love valley все смотровые площадки находятся наверху, поэтому самые смелые туристы забираются прямо на "крыши" причудливых скал.
Подземные города
Чтобы посмотреть на пещерный город изнутри, отправляйтесь в музей под открытым небом Гёреме - крупнейший монастырский комплекс Каппадокии. Вход стоит 100 лир (3500 тенге). Туда можно дойти пешком минут за 15-20.
На его территории расположено несколько церквей и часовен 900-1200-х годов постройки. Все помещения - храмы, кельи, хранилища, кухни и трапезные с длинными столами и скамьями - выдолблены внутри.
Еще один must-see музей - подземный город Каймаклы, построенный в VIII веке до нашей эры. Вход обойдется в 60 лир (2100 тенге).
Неподалеку от Каймаклы расположился еще один подземный город - Деринкую. Какой из них посещать - решать вам. Если есть время, стоит съездить в оба.
Туристы могут в полной мере ощутить на себе все прелести жизни в подземном городе. В Гёреме большинство отелей надстроены над скальными образованиями, а это значит, что переночевать можно прямо в пещере.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1960685-tayny-kappadokii-chem-zanyatsya-v-samom-romantichnom-regione-turtsii/