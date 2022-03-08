Чтобы не испортить отпуск: как облегчить акклиматизацию, рассказали врачи

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Отпуск может быть испорчен ухудшением самочувствия при смене привычной для человека обстановки. Врачи рассказали, как облегчить акклиматизацию, передает РИА Новости.

Санитарный врач, врач-дезинфектолог Николай Дубинин говорит, что акклиматизация - это процесс адаптации к изменившимся условиям климата и окружающей среды. Это явление носит временный характер, но часто приносит ощутимый дискомфорт.

Считается, что взрослые приспосабливаются к новым условиям легче. Однако при смене климата появляются непривычные для человека вирусы и бактерии, поэтому можно с легкостью подхватить как кишечное расстройство, так и что-то более серьезное.

"При попадании в жаркий, сухой или горный климат возрастают риски обезвоживания, что может вызывать головную боль, головокружения, а также более опасные последствия (гипертонический криз, инфаркт или образование тромбов)", - поясняет врач-кардиолог Дарья Сергеева.

Чтобы у детей акклиматизация прошла максимально легко, следует проконсультироваться со специалистом перед поездкой. Педиатр расскажет о возможных симптомах адаптации у ребенка и посоветует список лекарств, которые необходимо взять в дорогу.

В числе симптомов специалисты отмечают резкое снижение или потерю аппетита, неустойчивое эмоциональное состояние, особенно у детей, проблемы со сном, снижение концентрации внимания, признаки простуды, проблемы с ЖКТ, высокое или низкое давление, появление проблем с кожей.

При этом длительность процесса адаптации зависит от индивидуальных особенностей организма.

По мнению Дарьи Сергеевой, привыкание к новым климатическим условиям может занять от двух дней до недели у здорового взрослого человека, а у детей - до 14 дней.

В горах для снижения влияния неприятных симптомов эксперты рекомендуют постепенно привыкать к высокогорью и совершать восхождение медленно, не более 500 метров в день, а также не перегружать желудок тяжелой пищей.

Во время поездки на море из холодного климата следует избегать прямых солнечных лучей, сильной жары. Обязательно нужно пить больше простой воды, чтобы не было обезвоживания. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Если, наоборот, вы отправились в путешествие из теплого в более холодный климат, то нужно подобрать правильную одежду, включить в питание дополнительные калории, витамины и наладить режим сна.

При смене часовых поясов помочь себе можно постепенным переходом к новому времени, соблюдением режима сна и питания, умеренной физической нагрузкой.

Для профилактики перед поездкой врачи рекомендуют больше отдыхать и высыпаться, вести размеренный образ жизни, заранее постараться перестроиться на время страны пребывания, уделять особое внимание личной гигиене и питанию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1959361-chtoby-ne-isportit-otpusk-kak-oblegchit-akklimatizatsiyu-rasskazali-vrachi/