Между Казахстаном и Катаром увеличится число авиарейсов

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Число авиарейсов между Казахстаном и Катаром будет увеличено с 8 марта 2022 года, сообщили в официальном Telegram-канале Комитета гражданской авиации.

Согласно опубликованной информации, с 8 марта 2022 года количество рейсов будет увеличено с 2 до 3 в неделю, а с 19 марта 2022 года – с 3 до 4 в неделю.

"В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан, с 8 марта 2022 года катарская авиакомпания Qatar Airways планирует увеличить количество рейсов по направлению Доха – Алматы – Доха с 2 до 3 рейсов в неделю и с 19 марта 2022 года с 3 до 4 рейсов в неделю", – сообщили в КГА.

В Комитете гражданской авиации также уточнили, что для перелетов будет предоставлен самолет типа А-320. Рейсы будут осуществляться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, в соответствии с расписанием на сайте авиакомпании.

Отмечается также, что во время перелетов будет необходимо строго соблюдать санитарно-эпидемиологические правила и требования.

"Увеличение рейсов по данному маршруту будет способствовать развитию торгово-экономического сотрудничества, туризма и делового партнерства между странами, а также повышению инвестиционной привлекательности Казахстана", – подчеркнули в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1958401-mezhdu-kazahstanom-i-katarom-uvelichitsya-chislo-aviareysov/