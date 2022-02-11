Почему не стоит ничего покупать в магазине при отеле

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Во многих отелях с системой все включено расположены магазины с сувенирами и продуктами питания. Здесь можно купить все: начиная от воды и заканчивая национальной одеждой и посудой. Однако знающие туристы говорят, что даже при срочной необходимости лучше взять такси и поехать "в город", пишет "Рамблер".

По словам путешественников, в магазинах при отелях большие наценки на сувениры и еду. В некоторых случаях товары стоят в 3-5 раз дороже. Даже в магазинах Duty Free и аэропортах цены ниже, чем в таких торговых точках. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

"Если тут будут продавать магниты за пять долларов, то в магазине через дорогу они будут стоить один доллар. Не надо сразу скупать все сувениры в первый день отпуска. Сначала присмотритесь к ценникам в отеле и близлежащих магазинах. Лучше потратить деньги на транспорт. Так вы поедете за сувенирами и заодно прогуляетесь по городу", - считает турист.

Некоторые отдыхающие даже описывают "схемы", по которым работают продавцы в магазинах при отелях. Говорят, что потенциальных покупателей заманивают к себе, могут налить чай или кофе, подарить бесплатные безделушки. Все это делается для того, чтобы клиент что-то купил.

Также туристы отмечают, что в таких магазинах можно нарваться на подделки.

"На территории отеля есть магазины поддельных часов и кожаных изделий люксовых брендов. В часовой магазин не заходил, смотрел на витрине. Некоторые изделия ужасают с двух метров, некоторые - с метра. Продавщица, зазывавшая клиентов у входа, сообщила, что у них продаются неотличимые турецкие копии", - поделился турист.

Не стоит опираться и на звездность отелей. В самых дорогих гостиницах и цены в магазинах будут соответствующие.

Обычно торговые точки работают по договору аренды с отелями. Поэтому в случае обмана обращаться в администрацию гостиницы бесполезно. Все спорные моменты придется решать непосредственно в магазине.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1955010-pochemu-ne-stoit-nichego-pokupat-v-magazine-pri-otele/