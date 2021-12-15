Что можно увидеть в самом маленьком городе мира

Фото: instagram.com/marino.bu

Хум - город-крепость в Хорватии. Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый маленький город в мире. Его население составляет всего 28 человек. Однако это настоящий заповедник Средневековья, где есть, на что посмотреть.

Как гласит легенда, Хум был построен великанами на вершине холма из огромных камней в долине Мирны. В исторических документах он впервые упоминается в 1102 году.

В разные годы город подчинялся венецианцам и австрийцам, затем вошел в состав Югославии. В 1991 году вместе с остальной Хорватией обрел независимость.

Хум расположен на высоте 349 метров, в 5-7 км от города Роч и в 14 км от города Бузет.

Город приобрел свои современные очертания в XI веке. С того времени практически ничего не было построено вне стен крепости, то есть он почти не развивался с раннего Средневековья.

Благодаря своей великолепной архитектуре, неповторимым традициям и особой атмосфере город-крепость является известным туристическим центром. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Он окружен стенами и попасть в него можно через единственные ворота, окованные медью и украшенные двенадцатью медальонами.

Это своеобразный календарь, где каждый медальон символизирует месяц и основное занятие истрийского крестьянина в это время. Например, старик у очага символизирует январь, покос травы - июнь, жатва - июль и так далее.

В городе всего две улицы, но здесь есть все городские службы - мэрия, полицейский участок, почта, лечебница, гостиница "Томислав", названная в честь первого короля Хорватии, магазин и погост.

Еще Хум известен своей корчмой, где посетители могут попробовать знаменитую настойку из трав, которую готовят по старинному кельтскому рецепту с добавлением омелы.

Редкие местные жители, в основном пожилые люди, занимаются народными промыслами. Единственная статья дохода для города - это туристы. Неудивительно, ведь здесь есть, на что посмотреть.

Во-первых, это храм Святого Иеронима, возведенный в XII веке, украшенный фресками и граффити в византийском стиле.

Также можно заглянуть в музей с коллекцией надписей на глаголице, в церковь Успения Девы Марии начала XIX века, полюбоваться Часовой башней.

Кроме того, путешественники часто прогуливаются по Аллее глаголицы, которая соединяет Хум с Рочем - центром первого славянского алфавита. По обеим сторонам дороги стоят высеченные в камне письмена.

Самое притягательное в поселении - это атмосфера настоящих Средних веков. Каждый камень пронизан историей, поэтому Хум можно назвать музеем под открытым небом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1946755-chto-mozhno-uvidet-v-samom-malenkom-gorode-mira/