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Казахстанский триллер "Тор" выйдет на экраны кинотеатров в ноябре

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Триллер "Тор"
Кадр из фильма: "Тор"

Премьера казахстанского триллера "Тор" состоится в кинотеатрах страны уже 16 ноября. Это - независимое кино, снятое без поддержки спонсоров и крупных киностудий, передает NUR.KZ.

"Тор" - это захватывающая история, которая затронет тему глубоких размышлений о том, что человек считает добрым и злым проявлением своей личности, и о тонких гранях между добром и злом.

Фильм предлагает уникальный взгляд на сложность человеческой природы и показывает, что человек всегда способен бороться с темными сторонами своей личности во благо не только окружающих, но и самого себя.

Триллер рассказывает о молодом человеке Армане, который попадает в изолятор максимальной безопасности. Он не помнит, что произошло и какие действия привели его в тюрьму.

В камере он встречает Амана, который соглашается помочь ему восстановить цепь событий. Однажды Аман бесследно исчезает. Арман старается наладить связь с надзирателем и узнать, что произошло. Удастся ли ему докопаться до истины? Поиски ответов затрудняет строгий режим изолятора и отсутствие связи с внешним миром.

Психологический триллер "Тор" сопровождается потрясающей кинематографией, захватывающей музыкальной атмосферой и актерской игрой ведущих актеров казахстанского кино.

В главных ролях Назар Шархан («Путь боксера», «Степные ястребы», сериал «Келинжан» и др.), Жандос Айбасов («Сенбе», «Он и она», «Районы», «Лифт» и др.), Сергей Уфимцев («Каш», «Гок», «Зере», «Дорога к матери» и др.), Максат Сабитов («Дос-Мукасан», «Бауыржан Момышулы» и др.), Азамат Шыргын («Каникулы off-line 2», «Шекер» и др.) и другие. Режиссер, автор сценарий и продюсер фильма – Виталий Кичатов.

Психологический фильм "Тор" выйдет в кинотеатрах на казахском и русском языках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/movies/2044457-kazahstanskiy-triller-tor-vyydet-na-ekrany-kinoteatrov-v-noyabre/

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