Казахстанский фильм завоевал гран-при в номинации Каннского фестиваля

Съемочная группа фильма "Мама, я живая". Фото: instagram.com/zairovaziz

Казахстанская социальная драма "Мама, я живая!" завоевала гран-при на фестивале Cannes 7 the Art Awards 2022 среди фильмов стран Шелкового пути. О победе сообщается на официальной странице фестиваля в Facebook.

Фильм казахстанских режиссеров Азиза Заирова и Мухамеда Мамырбекова "Мама, я живая!" занял гран-при Каннского фестиваля в номинации стран Шелкового пути. Об этом также сообщил Азиз Заиров в своем Instagram-аккаунте.

"Ура, казахстанцы! Ура! Поздравляем всех! Cannes 7th Art Awards! Фильм "Мама, я живая!" завоевал гран-при фильмов стран Шелкового пути!" – написал он.

Картина является социальной драмой о женщине-инспекторе по делам несовершеннолетних. У ее дочери обнаруживается лейкемия, но несмотря на усилия матери, ребенка спасти не удается.

Героиня борется с охватившим ее горем, но ничто не помогает, и тогда она решает усыновить своего подопечного, неблагополучного подростка-сироту из детского дома, который дружил с ее дочерью.

Как рассказал режиссер корреспонденту "МИА Казинформ", это первый казахстанский фильм, который был представлен на Каннском фестивале за три года.

"Мы постарались вложить душу и сердце в фильм, чтобы он был максимально интересным, глубоким и философским. Мы хотели раскрыть историю мам, на которых ложится груз ответственности", – отметил Азиз Заиров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/movies/1993099-kazahstanskiy-film-zavoeval-gran-pri-v-nominatsii-kannskogo-festivalya/