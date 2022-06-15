По "Игре в кальмара" снимут реалити-шоу с 456 игроками со всего мира

Кадр из видео: YouTube/Netflix

Стриминговый сервис Netflix снимет реалити-шоу по мотивам популярного корейского сериала "Игра в кальмара". Победитель шоу получит денежный приз в размере 4,56 млн долларов, передает Deadline.

Участвовать будут 456 англоговорящих игроков со всего мира. Реалити-шоу от Netflix будет носить название Squid Game: The Challenge и состоять из 10 эпизодов.

Участники будут соревноваться друг с другом в играх, вдохновленных сериалом, но некоторые из испытаний будут изменены. Кастинг уже объявлен.

Сверхпопулярный сериал "Игра в кальмара" вышел на Netflix в сентябре 2021 года. Сюжет рассказывает о 456 игроках, которые участвуют в смертельных соревнованиях. Режиссером и создателем картины выступил Хван Дон Хек.

Ранее Netflix объявил о втором сезоне сериала "Игра в кальмара".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/movies/1974127-po-igre-v-kalmara-snimut-realiti-shou-s-456-igrokami-so-vsego-mira/