Где находится настоящий Татуин и что там осталось от "Звездных войн"

Фото: instagram.com/ffeide

Название Татуин знакомо всем поклонникам "Звездных войн". Это вымышленная планета из фантастической киноэпопеи. Но не все знают, что Татуин есть и на Земле. Город находится на юге Туниса. О нем рассказал канал TOUR2GO.

Название планеты автор "Звездных войн" Джордж Лукас придумал во время работы над фильмом и после знакомства с Тунисом, когда снимались первые серии саги.

Часто пишут, что Татуин - это немного видоизмененное название города, потому что в английском языке эти слова пишутся по-разному - Tatooine (планета) и Tataouine (город), но при этом звучат они совершенно одинаково.

Сам город основали французы. Он появился в 1892 году и до 1951-го здесь находилась их военная часть.

Уже к началу XX века в поселении появилась мечеть и типичные берберские постройки. Сейчас главной достопримечательностью населенного пункта являются так называемые ксары - зернохранилища-крепости.

Они строились для хранения зерна и других запасов, а также одновременно служили крепостями для защиты от набегов местных кочевых племен. Высота некоторых достигает 15 метров.

За "крепостными стенами" находился внутренний двор, где люди общались и торговали.

Известные по съемкам "Звездных войн" ксары - это Ксар-Улед-Султан, который находится практически на окраине Татуина.

Также сцены фильма снимались в деревнях Шенини и Дуирет. В настоящее время они все заброшены, но остаются доступными для туристов. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Одним из самых известных является Ксар-Хадада - это место съемок сцены, где джедай Квай-Гон Джинн знакомится с Эникеном. Конечно, в картине многое дорисовали, но основные планы вполне узнаваемы.

Остались здесь и "следы" от работы над самыми первыми фильмами звездной саги.

Например, место, где жил Люк со своим дядей Оуэном Ларсом - огромная яма, на дне которой находятся двери, это до сих пор действующий отель в городе Матмата, одна из самых популярных достопримечательностей, связанных со "Звездными войнами".

Сам отель - типичное жилище троглодитов, то есть это пещерный дом, яма в земле с лестницей вниз, двери в стенах, аутентичные мебель и разного рода утварь.

Съемочная группа вернулась сюда и позже - в 2002 году, когда снималась "Атака клонов".

В Тунисе сохранилось ряд локаций, имеющих отношение к саге.

В частности, место, где было выстроено множество декораций, теперь называется Decor Star Wars Tunisie и находится недалеко от высохшего соленого озера Шотт-эль-Джерид. Здесь снималось множество сцен, действие которых происходит в Мос-Эспа.

Все эти "звездные" достопримечательности привлекают туристов, которые делают селфи на фоне местных пейзажей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/interesting-facts/1951385-gde-nahoditsya-nastoyaschiy-tatuin-i-chto-tam-ostalos-ot-zvezdnyh-voyn/