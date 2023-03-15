Продажи виниловых пластинок превысили продажи компакт-дисков впервые с 1987 года

Виниловая пластинка. Фото: Yeven Kotenko / Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

Продажи виниловых пластинок по всему миру превысили продажи компакт-дисков впервые за несколько десятилетий. Эксперты отмечают, что возрождение интереса аудитории к физическим музыкальным носителям растет с каждым годом, передает BBC.

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Cогласно новому отчету, опубликованному Американской ассоциацией звукозаписывающей индустрии (RIAA), продажи виниловых пластинок в США впервые с 1987 года превысили продажи компакт-дисков. В 2022 году было продано чуть более 41 млн виниловых пластинок на сумму 1,2 млрд долларов. При этом было продано всего 33 млн компакт-дисков на сумму 483 млн долларов. Популярность виниловых пластинок росла в течение последних 16 лет.

В отчете также говорится, что физические носители музыки по-прежнему работают лучше, чем цифровые записи, что привело к очередному снижению доходов компаний, продающих цифровые копии музыкальных альбомов. Их доход упал на 20% до 495 млн долларов. Это резко контрастирует с пиковой популярностью подобных компаний в 2012 году.

При этом рост доходов стриминговых сервисов, предлагающих подписку на музыку, вырос на 7%, достигнув рекордной выручки в 13,3 млрд долларов.

Исполнительный директор RIAA Митч Глейзер говорит, что винил укрепляет свои позиции в качестве неотъемлемого элемента современного музыкального рынка. По его словам, любители музыки жаждут высококачественного звука, который дарит винил и эстетической составляющей в виде красиво оформленной упаковки пластинок. И музыкальные лейблы полностью удовлетворяют эту потребность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/entertainment/2012799-prodazhi-vinilovyh-plastinok-prevysili-prodazhi-kompakt-diskov-vpervye-s-1987-goda/