Писатели выступают против запретов на книги в США

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Американские писатели выступают против запретов на книги. Писатели называют это беспрецедентным фактом цензуры, передает The Washington Post.

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Так, в штате Теннесси активисты выступили с инициативой запретить графический роман Арта Шпигельмана «Маус», получивший Пулитцеровскую премию. Роман рассказывает детям о Холокосте, изображая евреев в виде мышей, а нацистов в виде кошек. Помимо этого, под запрет в Теннесии попали книги лауреата Нобелевской премии Тони Моррисон и лауреата Букеровской премии Маргарет Этвуд. В штате Вирджиния граждане попросили изъять из школьных библиотек книги, которые, по мнению родителей, содержат слишком откровенные сцены.

Американская писательница иранского происхождения Азар Нафиси, автор книги «Читая «Лолиту» в Тегеране», говорит, что фраза «Сначала жгут книги, потом убивают людей» всегда приходила ей в голову, когда она жила на родине.

«Я думала об этом каждый раз, когда режим закрывал книжный магазин или издательство. Каждый раз, когда он подвергал цензуре, запрещал, заключал в тюрьму или даже убивал авторов. Мне никогда не приходило в голову, что однажды я вспомню эту фразу, живя в своем новом доме, в Соединенных Штатах Америки», — говорит Азар Нафиси.

По ее мнению, лишить людей опыта чтения — это очень тревожный индикатор направления, в котором движется общество.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/books/1956581-pisateli-vystupayut-protiv-zapretov-na-knigi-v-ssha/