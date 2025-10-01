Новости, спорт и сериалы: какие видео выбирали казахстанцы на YouTube в сентябре
Предпочтения казахстанцев в видео на YouTube в сентябре остались традиционными - от горячих новостей и драм до любимых сериалов и спорта. Мы собрали самые просматриваемые ролики, передает NUR.KZ.
Новостные
Төрехан Сабырхан - Сеуонрец Оказава І Бокс І World boxing І Әлем Чемпионаты І 70 кг І Финал / QAZSPORT TV / ҚАЗСПОРТ TV
Бокс - один из самых любимых видов спорта среди казахстанцев: за боями следят всей страной, обсуждают, спорят и гордятся победами своих. Неудивительно, что этот ролик быстро набрал популярность и собрал 197 746 просмотров.
Туған ұлынан оңбай таяқ жеген қорғансыз қария қайтыс болды / Информбюро 31
Сюжет о жестоком обращении с пожилым отцом в Туркестанской области всколыхнул всю страну. История о мужчине, избивавшем прикованного к инвалидной коляске родного отца, вызвала волну возмущения и обсуждений в обществе. Сюжет набрал 159 837 просмотров.
Казахстанцы смогут увидеть полное лунное затмение 7 сентября / Телеканал 24kz
В сентябре в небе можно было наблюдать редкое астрономическое явление - "кровавую Луну", - которое возникает во время полного лунного затмения. Явление вызвало большой интерес у казахстанцев, а ролик набрал 141 898 просмотров.
25 сентября в Казахстане перестанут принимать старые банкноты 5000 тг / Седьмой канал | NEWS
С 25 сентября в Казахстане перестали принимать банкноты номиналом 5000 тенге старого образца. Однако казахстанцы могут легко обменять их на новые купюры в отделениях казахстанских банков и "Казпочты", а также в филиалах Нацбанка. Видеоролик об этом набрал 107 219 просмотров.
Дочь, "умершая" в роддоме ЗКО, нашла мать спустя четверть века / Жаңалықтар - Новости // КТК
В Западно-Казахстанской области начали досудебное расследование по факту продажи ребенка в роддоме. Преступление, как предполагается, было совершено еще 25 лет назад. А известно обо всем стало после того, как удочеренная американцами девочка спустя годы нашла свою мать. Видео об этом казахстанцы посмотрели 102 721 раз.
Развлекательные
"Келінжан 6" телехикаясы. 1-бөлім /Телесериал "Келинжан 6". 1-серия (субтитры на рус) / Khabar TV
Первая серия шестого сезона телесериала "Келинжан" сразу вызвала живой отклик у зрителей. Любимая история о жизни казахстанской келин вернулась с новыми поворотами, семейными драмами и юмором, за который полюбили проект зрители. Новая серия набрала 2 101 799 просмотров.
Зу-Зу Күлпаш - 3. Амнезия / ASTANATV Movie
В новом сезоне сериала "Зу-Зу Күлпаш" появятся новые персонажи. Одно останется неизменным - актуальные социальные и семейные проблемы, которые будут подниматься в сериях. Очередное видео казахстанцы посмотрели 988 588 раз.
"АҚЖАУЫН 3". Телехикая. 1-бөлім. ТҰСАУКЕСЕР! / Qazaqstan TV / Қазақстан Ұлттық Арнасы
Третий сезон телесериала "Ақжауын" начинается с новых драматичных поворотов и эмоций. Уже с первой серии зрителя ждут напряженные события и многое другое. Первую серию зрители посмотрели 595 271 раз.
Жоғалған малшы: фазендадағы жұмбақ жағдай | «Әділдік алаңы» | Руслан Өтепбай | 9 бағдарлама / 31 Канал
В Жамбылской области бесследно исчез человек, пасший скот. Родные отчаянно пытаются найти его. Что кроется за загадочным исчезновением пастуха? Видео набрало 406 720 просмотров.
Фархат пен Мадина жұбы енді жоқ! / QosLike / ҚосЛайк / Косылайық
В ежедневных прямых эфирах программы - интересные персонажи, которые пытаются построить свою личную жизнь. Наводящие на размышления ситуации, неожиданные события и романтические истории. Очередное видео набрало 291 859 просмотров.
