Новости, спорт и сериалы: какие видео выбирали казахстанцы на YouTube в сентябре

Предпочтения казахстанцев в видео на YouTube в сентябре остались традиционными - от горячих новостей и драм до любимых сериалов и спорта. Мы собрали самые просматриваемые ролики, передает NUR.KZ.

Новостные

Төрехан Сабырхан - Сеуонрец Оказава І Бокс І World boxing І Әлем Чемпионаты І 70 кг І Финал / QAZSPORT TV / ҚАЗСПОРТ TV

Бокс - один из самых любимых видов спорта среди казахстанцев: за боями следят всей страной, обсуждают, спорят и гордятся победами своих. Неудивительно, что этот ролик быстро набрал популярность и собрал 197 746 просмотров.

Туған ұлынан оңбай таяқ жеген қорғансыз қария қайтыс болды / Информбюро 31

Сюжет о жестоком обращении с пожилым отцом в Туркестанской области всколыхнул всю страну. История о мужчине, избивавшем прикованного к инвалидной коляске родного отца, вызвала волну возмущения и обсуждений в обществе. Сюжет набрал 159 837 просмотров.

Казахстанцы смогут увидеть полное лунное затмение 7 сентября / Телеканал 24kz

В сентябре в небе можно было наблюдать редкое астрономическое явление - "кровавую Луну", - которое возникает во время полного лунного затмения. Явление вызвало большой интерес у казахстанцев, а ролик набрал 141 898 просмотров.

25 сентября в Казахстане перестанут принимать старые банкноты 5000 тг / Седьмой канал | NEWS

С 25 сентября в Казахстане перестали принимать банкноты номиналом 5000 тенге старого образца. Однако казахстанцы могут легко обменять их на новые купюры в отделениях казахстанских банков и "Казпочты", а также в филиалах Нацбанка. Видеоролик об этом набрал 107 219 просмотров.

Дочь, "умершая" в роддоме ЗКО, нашла мать спустя четверть века / Жаңалықтар - Новости // КТК

В Западно-Казахстанской области начали досудебное расследование по факту продажи ребенка в роддоме. Преступление, как предполагается, было совершено еще 25 лет назад. А известно обо всем стало после того, как удочеренная американцами девочка спустя годы нашла свою мать. Видео об этом казахстанцы посмотрели 102 721 раз.

Развлекательные

"Келінжан 6" телехикаясы. 1-бөлім /Телесериал "Келинжан 6". 1-серия (субтитры на рус) / Khabar TV

Первая серия шестого сезона телесериала "Келинжан" сразу вызвала живой отклик у зрителей. Любимая история о жизни казахстанской келин вернулась с новыми поворотами, семейными драмами и юмором, за который полюбили проект зрители. Новая серия набрала 2 101 799 просмотров.

Зу-Зу Күлпаш - 3. Амнезия / ASTANATV Movie

В новом сезоне сериала "Зу-Зу Күлпаш" появятся новые персонажи. Одно останется неизменным - актуальные социальные и семейные проблемы, которые будут подниматься в сериях. Очередное видео казахстанцы посмотрели 988 588 раз.

"АҚЖАУЫН 3". Телехикая. 1-бөлім. ТҰСАУКЕСЕР! / Qazaqstan TV / Қазақстан Ұлттық Арнасы

Третий сезон телесериала "Ақжауын" начинается с новых драматичных поворотов и эмоций. Уже с первой серии зрителя ждут напряженные события и многое другое. Первую серию зрители посмотрели 595 271 раз.

Жоғалған малшы: фазендадағы жұмбақ жағдай | «Әділдік алаңы» | Руслан Өтепбай | 9 бағдарлама / 31 Канал

В Жамбылской области бесследно исчез человек, пасший скот. Родные отчаянно пытаются найти его. Что кроется за загадочным исчезновением пастуха? Видео набрало 406 720 просмотров.

Фархат пен Мадина жұбы енді жоқ! / QosLike / ҚосЛайк / Косылайық

В ежедневных прямых эфирах программы - интересные персонажи, которые пытаются построить свою личную жизнь. Наводящие на размышления ситуации, неожиданные события и романтические истории. Очередное видео набрало 291 859 просмотров.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.