Футбол, происшествия и развлечения: какие ролики заинтересовали казахстанцев в августе на YouTube

В августе внимание казахстанцев традиционно было приковано к новостям, футболу и развлекательным видео. Мы собрали подборку роликов, которые оказались в топе предпочтений, передает NUR.KZ.

Новостные

Хищников стало больше в Аксу-Жабаглинском заповеднике / Телеканал 24kz

В Аксу-Жабаглинском заповеднике на юге Казахстана фиксируют рост численности хищников. Особенно заметно увеличилась популяция снежного барса и туркестанской рыси, занесенных в Красную книгу. Однако с ростом численности хищников усиливается и давление на кормовую базу копытных, которыми они питаются. Видео о животном мире набрало 342 335 просмотров.

С нового года в Казахстане вне закона могут оказаться тяжёлые самосвалы / Информбюро 31

Министерство транспорта запретит выезжать на дороги технике, весом больше 25 тонн с учетом груза. Новое правило затронет тысячи водителей, компании и всю строительную отрасль. Власти уверяют - большегрузы разрушают дороги и наносят ущерб бюджету на триллионы тенге. Сюжет набрал 203 253 просмотра.

Алматинская пенсионерка создала сад под окнами многоэтажки / Khabar NEWS

Алматинская пенсионерка Анна Гейслер разбила сад под окнами многоэтажки. С каждым годом он все больше напоминает сказочный оазис. Помимо привычных цветов, его украшают мозаики из крышек, мини-пруд, скульптуры и сезонные декорации. Все это она создает своими руками из вторсырья - крышек и пластиковых бутылок. Видео о необычном саде набрало 230 092 просмотра.

Слован - Қайрат | УЕФА Чемпиондар Лигасы | Іріктеу кезеңі | Шолу | Обзор / QAZSPORT TV / ҚАЗСПОРТ TV

Футбол для казахстанцев всегда остается вне конкуренции. Так и обзор матча "Слован"-"Кайрат" посмотрели 162 375 раз.

Начальник поезда не дал сигарету, и его убили / Жаңалықтар - Новости // КТК

Дерзкое убийство на железнодорожном вокзале Актобе. Там прямо на перроне зарезали 47-летнего начальника поезда. По данным полиции, к мужчине подошел прохожий, попросил сигарету. Услышав отказ, вытащил нож и нанес шесть ударов. Сюжет казахстанцы посмотрели 162 178 раз.

Развлекательные

Жаңа өмір бастауға келген Нұрдәулет! / QosLike / ҚосЛайк / Косылайык

Очередной выпуск шоу QosLike зрители не обошли стороной - он набрал 251 467 просмотров.

Өзге елде сұлтан болғанша...| ТҰСАУКЕСЕР! | «Әділдік алаңы» | Руслан Өтепбай | 1 бағдарлама / 31 Канал

Казахстанцы потеряли деньги, поверив рекламе в интернете. Теперь они просят помощи у общественности. В ток-шоу они рассказали, почему едут собирать клубнику за границу. Видео набрало 300 188 просмотров.

Қазіргі жастармен сөйлесе алмайсың І Тұрсынбек Қабатов І Әзіл әлемі / Qazaqstan TV / Қазақстан Ұлттық Арнасы

Выступление любимца публики Турсынбека Кабатова зрители посмотрели 201 814 раз.

Мөлдір мен Асель не бөлісе алмай жүр Сезім Бағы! 21.08.25 / Сезім Бағы / Сезим Багы / Sezim Bagy

Очередной выпуск шоу "Сезім Бағы" собрал 101 368 просмотров.

Мәдөштің фирмасына жалғызбасты әйелдер үйір | Тизер. «Келінжан 6» | Қыркүйектен бастап / Khabar TV

В шестом сезоне сериала "Келінжан" некоторые герои повзрослели и борются за свою индивидуальность. Главное, что остается неизменным на протяжении всех сезонов, — это искренность истории. Сериал показывает важность уважения к старшим и сохранения семейных связей. Видео набрало 29 395 просмотров.

