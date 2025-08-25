Съемки первого казахстанско-китайского сериала "Я жду тебя в Или" начались в КНР

В Китайской Народной Республике стартовали съемки первого совместного казахстанско-китайского телесериала "Я жду тебя в Или", сообщает "Седьмой канал".

В начале сентября съемочная группа продолжит работу в Алматы и Алматинской области. Проект реализуется при участии "Седьмого канала" (Казахстан) и Китайской государственной телерадиовещательной сети Синьцзяна (КНР).

Сюжет восьмисерийной драмы разворачивается вокруг истории молодой девушки из Или, которая занимается созданием украшений с традиционными казахскими орнаментами, и молодого человека из Казахстана.

Съемки фильма. Фото: "Седьмой канал"

Главные роли исполняют казахстанская актриса Аружан Бекболат и китайский актер - этнический казах Цзян Ихао (Айкэн). Картина поднимает темы дружбы, культурного наследия, взаимопонимания.

"Мы хотим показать красоту Или и Алматы, многонациональную культуру региона и новые возможности для молодежи. Проект объединяет в себе темы дружбы и культурного обмена", - рассказала продюсер сериала Үміт Еркін.

По словам Үміт Еркін, сериал затронет и такие важные темы, как молодежное предпринимательство, приграничную торговлю между Китаем и Казахстаном, также будут отражены углубляющиеся экономические и культурные связи, которые усилились после введения политики безвизового режима между двумя странами.

Съемки пройдут в живописных уголках Алматинской области, долине реки Или, горах и городах Синьцзяна. В проекте также задействованы изветные актеры Лидия Каден, Дария Жусип, Сюй Хао, Ли Лэ и другие.

Особое внимание создатели сериала уделяют культурной идентичности казахов, проживающих в Китае, и хотят подчеркнуть самобытность региона, а также туристический и креативный потенциал Казахстана.

"Сериал будет показан как на "Седьмом канале", так и на ведущих телеканалах Китая. Кроме того, к проекту уже проявляют интерес крупнейшие онлайн-платформы. Мы уверены, что это позволит охватить максимально широкую аудиторию и привлечь внимание зрителей не только в наших странах, но и за их пределами. Такие совместные проекты открывают новые перспективы для развития туризма, креативных индустрий", - отметил генеральный директор "Седьмого канала" Илхам Ибрагим.

Ранее китайская сторона представила сериал "Мой Алтай", который стал заметным культурным феноменом. После выхода фильма туристический поток в регион Буыршын в Синьцзяне вырос на 68 %, доходы от туризма достигли 402 млн юаней (примерно 24,7 млрд тенге), а первые серии собрали более 10 миллионов просмотров всего за два дня.

Создатели сериала "Я жду тебя в Или" рассчитывают на неменьший успех и рассматривают проект как новый этап в развитии культурного сотрудничества.

Премьера сериала запланирована на 2026 год.

