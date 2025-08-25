Съемки первого казахстанско-китайского сериала "Я жду тебя в Или" начались в КНР

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    Съемки первого казахстанско-китайского сериала "Я жду тебя в Или" начались в КНР

    Опубликовано:

    Фото со съемок
    Съемки. Фото: "Седьмой канал"

    В Китайской Народной Республике стартовали съемки первого совместного казахстанско-китайского телесериала "Я жду тебя в Или", сообщает "Седьмой канал".

    В начале сентября съемочная группа продолжит работу в Алматы и Алматинской области. Проект реализуется при участии "Седьмого канала" (Казахстан) и Китайской государственной телерадиовещательной сети Синьцзяна (КНР).

    Сюжет восьмисерийной драмы разворачивается вокруг истории молодой девушки из Или, которая занимается созданием украшений с традиционными казахскими орнаментами, и молодого человека из Казахстана.

    Съемки фильма
    Съемки фильма. Фото: "Седьмой канал"

    Главные роли исполняют казахстанская актриса Аружан Бекболат и китайский актер - этнический казах Цзян Ихао (Айкэн). Картина поднимает темы дружбы, культурного наследия, взаимопонимания.

    Съемки фильма
    Съемки фильма. Фото: "Седьмой канал"

    "Мы хотим показать красоту Или и Алматы, многонациональную культуру региона и новые возможности для молодежи. Проект объединяет в себе темы дружбы и культурного обмена", - рассказала продюсер сериала Үміт Еркін.

    По словам Үміт Еркін, сериал затронет и такие важные темы, как молодежное предпринимательство, приграничную торговлю между Китаем и Казахстаном, также будут отражены углубляющиеся экономические и культурные связи, которые усилились после введения политики безвизового режима между двумя странами.

    Съемки фильма
    Съемки фильма. Фото: "Седьмой канал"

    Съемки пройдут в живописных уголках Алматинской области, долине реки Или, горах и городах Синьцзяна. В проекте также задействованы изветные актеры Лидия Каден, Дария Жусип, Сюй Хао, Ли Лэ и другие.

    Особое внимание создатели сериала уделяют культурной идентичности казахов, проживающих в Китае, и хотят подчеркнуть самобытность региона, а также туристический и креативный потенциал Казахстана.

    Илхам Ибрагим
    Илхам Ибрагим. Фото: "Седьмой канал"

    "Сериал будет показан как на "Седьмом канале", так и на ведущих телеканалах Китая. Кроме того, к проекту уже проявляют интерес крупнейшие онлайн-платформы. Мы уверены, что это позволит охватить максимально широкую аудиторию и привлечь внимание зрителей не только в наших странах, но и за их пределами. Такие совместные проекты открывают новые перспективы для развития туризма, креативных индустрий", - отметил генеральный директор "Седьмого канала" Илхам Ибрагим.

    Съемочная команда
    Съемочная команда. Фото: "Седьмой канал"

    Ранее китайская сторона представила сериал "Мой Алтай", который стал заметным культурным феноменом. После выхода фильма туристический поток в регион Буыршын в Синьцзяне вырос на 68 %, доходы от туризма достигли 402 млн юаней (примерно 24,7 млрд тенге), а первые серии собрали более 10 миллионов просмотров всего за два дня.

    Создатели сериала "Я жду тебя в Или" рассчитывают на неменьший успех и рассматривают проект как новый этап в развитии культурного сотрудничества.

    Премьера сериала запланирована на 2026 год.

    Съемки фильма
    Съемки фильма. Фото: "Седьмой канал"

    Съемки фильма
    Съемки фильма. Фото: "Седьмой канал"

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.