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    Новости русской службы Би-би-си

    Самая дорогая сумочка в мире. Сумка, которую Hermès сделала для Джейн Биркин, продана за рекордные $10 млн

    Опубликовано:

    Сумка Джейн Биркин
    Сумка Джейн Биркин. Фото: Edward Berthelot / Getty Images

    Оригинальная сумка Hermès, которая принадлежала Джейн Биркин и стала прототипом модели Birkin, была продана на аукционе Sotheby's за 10,1 млн долларов, став самой дорогой сумкой, когда-либо проданной на торгах.

    Покупателем стал частный коллекционер из Японии, имя которого не раскрывается.

    Предыдущий рекорд принадлежал сумке Hermès Kelly из крокодиловой кожи с бриллиантами, проданной на торгах в 2021 году за 513 тысяч долларов.

    В сообщении аукционного дома говорится, что сумка Birkin была продана после приблизительно 10 минут торгов, в которых участвовали девять очень заинтересованных покупателей.

    Самый желанный модный аксессуар

    Черная кожаная сумка была создана для певицы и актрисы Джейн Биркин в 1985 году, после того как она, сидя в самолете на соседних креслах с председателем правления Hermès Жаном-Луи Дюма, уронила сумку, из которой высыпалось все содержимое. Джейн Биркин спросила тогда своего соседа,  почему модный дом не может делать сумки большего размера с удобными карманами.

    Жан-Луи Дюма позже нарисовал эскиз дамской сумочки, которая соответствовала пожеланиям актрисы.

    Позже сумку с этим дизайном модный дом Hermès выпустил в продажу, и этот аксессуар с временем стал из самых узнаваемых и желанных роскошных аксессуаров в мире.

    В 1994 году Джейн Биркин продала свою сумку Hermès на аукционе, чтобы собрать средства для благотворительной организации по борьбе со СПИДом.

    Представитель аукционного дома Sotheby's Морган Халими отметила, что цена, по которой была продана сумка, демонстрирует "поразительную силу легенды" и ее способность побуждать коллекционеров приобретать вещи с уникальной историей.

    "Прототип сумочки Birkin - это именно такая вещь, вещь, с которой началась выдающаяся история, вещь, которая дала нам современного идола, сумочку Birkin - самую вожделенную сумочку в мире", - сказала Халими.

    Сейчас некоторые модели Birkin стоят десятки тысяч долларов. Среди владелиц таких сумочек - Кейт Мосс, Виктория Бекхэм и Дженнифер Лопес.

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    Новости русской службы Би-би-си

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