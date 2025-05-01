В Бразилии в возрасте 116 лет умерла старейшая женщина в мире

Старейший человек на планете, бразильская монахиня Ина Канабарро Лукас скончалась в возрасте 116 лет и 326 дней, сообщает AFP со ссылкой на религиозную общину города Порту-Алегри, к которой она принадлежала.

По данным американской Группы геронтологических исследований (GRG) и базы данных LongeviQuest, после смерти Лукас титул супердолгожительницы перешел к Этель Кейтерем из английского графства Суррей, которой в августе прошлого года исполнилось 115 лет.

Ина Канабарро Лукас стала самым пожилым человеком в мире в январе после смерти японки Томико Итоока — ей также было 116 лет.

LongeviQuest сообщает, что монахиня в свой 110-й день рождения получила благословение от папы римского Франциска, который умер в прошлый понедельник в возрасте 88 лет и был похоронен в минувшие выходные.

Хотя сама Лукас утверждала, что ее дата рождения — 27 мая 1908 года, но по документам она родилась 8 июня, сказал AFP глава GRG Роберт Янг.

Как сообщает Группа геронтологических исследований, Ина Канабарро Лукас родилась в южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул.

Она была правнучкой бразильского генерала Дэвида Канабарро, а ее отец погиб в бою в 1923 году. В детстве Лукас была очень худой, в связи с чем даже возникали опасения за ее жизнь, пишет GRG.

Она обучалась в школе-интернате, в 1928 году переехала в столицу Уругвая Монтевидео, где стала монахиней, а спустя два года вернулась в Бразилию и начала преподавать португальский язык и математику в школе в Рио-де-Жанейро.

В январе 2021 года в возрасте 112 лет Лукас получила первую дозу вакцины от коронавируса, а в октябре 2022 года, находясь в больнице, сама заразилась ковидом. Через месяц она выздоровела, став одним из старейших людей на планете, переживших заболевание.