Суд, сериалы и спорт: что смотрели казахстанцы на YouTube в апреле

Апрель не дал заскучать: казахстанцы следили за громкими судами, мировыми событиями, спортивными интригами и звездными шоу. Мы собрали ролики, которые полюбились зрителям YouTube, передает NUR.KZ.

Новостные

Среди погибших в Доминикане знаменитые артисты, спортсмены и политики / Жаңалықтар - Новости // КТК

О погибших в ночном клубе в доминиканской столице Санто-Доминго, где в развлекательном центре рухнула крыша, рассказали корреспонденты КТК в видеосюжете, который набрал 451 515 просмотров.

Жәнібек Әлімханұлы - Анауэль Нгамиссенге | Кәсіпқой бокс / QAZSPORT TV / ҚАЗСПОРТ TV

Бокс продолжает оставаться одним из самых популярных видов спорта в Казахстане, а потому бой Жәнібека Әлімханұлы и Анауэль Нгамиссенге набрал 404 572 просмотра.

Мен әділетті шешім күтемін – Шерзаттың әкесі / Khabar NEWS

Видеосюжет с суда по делу об убийстве Шерзата Полата - подростка из Алматинской области - набрал 301 583 просмотра.

"Ақтау - Түркі әлемінің мәдени астанасы" 05.04.2025 / MANGYSTAU TV / Маңғыстау телеарнасы

5 апреля в Актау прошло масштабное мероприятие "Актау - культурная столица тюркского мира", которое собрало свыше 100 тысяч зрителей. А видео набрало 284 937 просмотров.

Новые штрафы для водителей | Закон и порядок / Телеканал 24kz

За высовывание из кабины автомобиля или открытие двери во время движения теперь грозит штраф в размере 10 МРП. Это около 40 тысяч тенге. Причем ответственность в равной степени коснется как водителя, так и пассажира. Поправки вступили в силу 13 марта. Сюжет об этом набрал 176 027 просмотров.

Развлекательные

АСЕЛ МЕН ШҮКІРАЛЛА - МАУСЫМНЫҢ ЖАҢА ЖҰБЫ! / Сезім Бағы / Сезим Багы / Sezim Bagy

Очередной выпуск шоу "Сезім Бағы" собрал 376 979 просмотров.

Әсем экс жігітімен бірге тұрған ба? / QosLike / ҚосЛайк / Косылайық

Новый выпуск шоу QosLike зрители не обошли стороной - он набрал 323 922 просмотра.

Дау-дамайсыз: Қайран шеше! / KTK TV

В программе журналист ищет справедливости и защищает права тех, чьи проблемы не решены, а решение стало затруднительным. Видео набрало 283 463 просмотра.

"ЫСТЫҚ ҰЯ". Телехикая. 6-бөлім / Qazaqstan TV / Қазақстан Ұлттық Арнасы

Новая серия сериала "ЫСТЫҚ ҰЯ" набрала 196 153 просмотра.

"Шымкент шоу" Жана концерт / ASTANATV SHOW

Концерт казахстанских звезд зрители YouTube посмотрели 161 264 раза.