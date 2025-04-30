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Суд, сериалы и спорт: что смотрели казахстанцы на YouTube в апреле

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YouTube
YouTube. Иллюстративное фото: pixabay.com

Апрель не дал заскучать: казахстанцы следили за громкими судами, мировыми событиями, спортивными интригами и звездными шоу. Мы собрали ролики, которые полюбились зрителям YouTube, передает NUR.KZ.

Новостные

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Жәнібек Әлімханұлы - Анауэль Нгамиссенге | Кәсіпқой бокс / QAZSPORT TV / ҚАЗСПОРТ TV

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"Ақтау - Түркі әлемінің мәдени астанасы" 05.04.2025 / MANGYSTAU TV / Маңғыстау телеарнасы

5 апреля в Актау прошло масштабное мероприятие "Актау - культурная столица тюркского мира", которое собрало свыше 100 тысяч зрителей. А видео набрало 284 937 просмотров.

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За высовывание из кабины автомобиля или открытие двери во время движения теперь грозит штраф в размере 10 МРП. Это около 40 тысяч тенге. Причем ответственность в равной степени коснется как водителя, так и пассажира. Поправки вступили в силу 13 марта. Сюжет об этом набрал 176 027 просмотров.

Развлекательные

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Әсем экс жігітімен бірге тұрған ба? / QosLike / ҚосЛайк / Косылайық

Новый выпуск шоу QosLike зрители не обошли стороной - он набрал 323 922 просмотра.

Дау-дамайсыз: Қайран шеше! / KTK TV

В программе журналист ищет справедливости и защищает права тех, чьи проблемы не решены, а решение стало затруднительным. Видео набрало 283 463 просмотра.

"ЫСТЫҚ ҰЯ". Телехикая. 6-бөлім / Qazaqstan TV / Қазақстан Ұлттық Арнасы

Новая серия сериала "ЫСТЫҚ ҰЯ" набрала 196 153 просмотра.

"Шымкент шоу" Жана концерт / ASTANATV SHOW

Концерт казахстанских звезд зрители YouTube посмотрели 161 264 раза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2240748-sud-serialy-i-sport-chto-smotreli-kazahstancy-na-youtube-v-aprele/