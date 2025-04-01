Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Задержание мэра, футбол и новые сериалы: что выбирали казахстанцы на Youtube в марте

Опубликовано:

Человек смотрит телевизор
Человек смотрит телевизор. Иллюстративное фото: pixabay.com

Март - месяц, полный праздников, оказался богат и на различного рода события. Казахстанцы активно просматривали Youtube - как новостные сюжеты, так и развлекательные ролики и шоу, передает NUR.KZ.

Новостные

Анасына бауырын берді / Turkistan TV

Трогательный ролик, где врачи аплодируют девушке, ставшей донором печени для своей матери в Шымкенте, собрал немало просмотров - его посмотрели 771 064 раза неравнодушные казахстанцы.

Автовоз вытащили из кювета спасатели в Казахстане / Телеканал 24kz

Небольшой ролик о том, как казахстанские спасатели вытащили из кювета автовоз, собрал ни много ни мало - 441 793 просмотра.

Крупный политический скандал разразился в Турции после задержания мэра Стамбула / Жаңалықтар - Новости // КТК

Не оставляют равнодушными казахстанцев и мировые новости - так, сюжет о недавнем задержании мэра Стамбула жители нашей страны посмотрели 311 551 раз.

Португалия - Дания І УЕФА Ұлттар Лигасы | 1/4 Финал | Шолу | Обзор / QAZSPORT TV / ҚАЗСПОРТ TV

Обзор футбольного матча между Португалией и Данией, прошедшего в рамках Лиги Чемпионов УЕФА, собрал 275 531 просмотр.

Информбюро 14.03.2025 ТОЛЫҚ ШЫҒАРЫЛЫМ! / Информбюро 31

Выпуск новостей "Информбюро" на телеканале 31 канал традиционно заслуживает особое внимание зрителей. Очередной выпуск собрал 98 695 просмотров.

Развлекательные

“Miss Qoslike 2025” I кезең! / QosLike / ҚосЛайк / Косылайық

Первый эпизод шоу Miss Qoslike вышел в эфир в начале марта. Казахстанцы оценили этот выпуск реалити-шоу, посмотрев его 470 534 раза.

Ақшаның барлығын не істейсің?" Бозторғай. Жылы ұя" / EL ARNA

Небольшой отрывок сериала "Бозторғай. Жылы ұя" пришелся казахстанцам по душе настолько, что короткий ролик посмотрели 200 194 раза.

Астарлы ақиқат: Көкек ана емеспін / KTK TV

Айсулу Мырзахметова, жительница Северо-Казахстанской области, обратилась за помощью к "Астарлы Акикат". По ее словам, бывший муж не только забрал троих детей, но и избил ее и опозорил перед семьей. Ролик собрал 188 849 просмотров.

"ЫСТЫҚ ҰЯ". Телехикая. 1-бөлім / Qazaqstan TV / Қазақстан Ұлттық Арнасы

Новый сериал, повествующий о паре, которая пытается адаптироваться к деревенской жизни. Сырым, занимающийся в городе различными делами, жениться не спешит, хотя ему уже 30 лет. Но ради своих старых родителей он приводит невесту - молодую девушку по имени Дана. После свадьбы молодожены остаются жить в деревне. Что побудило их отказаться от своего бизнеса и докторской диссертации в городе? Видео набрало 187 023 просмотра.

ГАЛИНА БАҚДАУЛЕТТІҢ ҮЙІНЕН "АҚ ОРАМАЛ" ТАҒЫП ШЫҚҚАН БА? Сезім Бағы! 10.03.25 / Сезім Бағы / Сезим Багы / Sezim Bagy

Очередной выпуск шоу "Сезім Бағы" собрал 137 377 просмотров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2232203-zaderzhanie-mera-futbol-i-novye-serialy-chto-vybirali-kazahstancy-na-youtube-v-marte/