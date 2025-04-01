Задержание мэра, футбол и новые сериалы: что выбирали казахстанцы на Youtube в марте

Март - месяц, полный праздников, оказался богат и на различного рода события. Казахстанцы активно просматривали Youtube - как новостные сюжеты, так и развлекательные ролики и шоу, передает NUR.KZ.

Новостные

Анасына бауырын берді / Turkistan TV

Трогательный ролик, где врачи аплодируют девушке, ставшей донором печени для своей матери в Шымкенте, собрал немало просмотров - его посмотрели 771 064 раза неравнодушные казахстанцы.

Автовоз вытащили из кювета спасатели в Казахстане / Телеканал 24kz

Небольшой ролик о том, как казахстанские спасатели вытащили из кювета автовоз, собрал ни много ни мало - 441 793 просмотра.

Крупный политический скандал разразился в Турции после задержания мэра Стамбула / Жаңалықтар - Новости // КТК

Не оставляют равнодушными казахстанцев и мировые новости - так, сюжет о недавнем задержании мэра Стамбула жители нашей страны посмотрели 311 551 раз.

Португалия - Дания І УЕФА Ұлттар Лигасы | 1/4 Финал | Шолу | Обзор / QAZSPORT TV / ҚАЗСПОРТ TV

Обзор футбольного матча между Португалией и Данией, прошедшего в рамках Лиги Чемпионов УЕФА, собрал 275 531 просмотр.

Информбюро 14.03.2025 ТОЛЫҚ ШЫҒАРЫЛЫМ! / Информбюро 31

Выпуск новостей "Информбюро" на телеканале 31 канал традиционно заслуживает особое внимание зрителей. Очередной выпуск собрал 98 695 просмотров.

Развлекательные

“Miss Qoslike 2025” I кезең! / QosLike / ҚосЛайк / Косылайық

Первый эпизод шоу Miss Qoslike вышел в эфир в начале марта. Казахстанцы оценили этот выпуск реалити-шоу, посмотрев его 470 534 раза.

Ақшаның барлығын не істейсің?" Бозторғай. Жылы ұя" / EL ARNA

Небольшой отрывок сериала "Бозторғай. Жылы ұя" пришелся казахстанцам по душе настолько, что короткий ролик посмотрели 200 194 раза.

Астарлы ақиқат: Көкек ана емеспін / KTK TV

Айсулу Мырзахметова, жительница Северо-Казахстанской области, обратилась за помощью к "Астарлы Акикат". По ее словам, бывший муж не только забрал троих детей, но и избил ее и опозорил перед семьей. Ролик собрал 188 849 просмотров.

"ЫСТЫҚ ҰЯ". Телехикая. 1-бөлім / Qazaqstan TV / Қазақстан Ұлттық Арнасы

Новый сериал, повествующий о паре, которая пытается адаптироваться к деревенской жизни. Сырым, занимающийся в городе различными делами, жениться не спешит, хотя ему уже 30 лет. Но ради своих старых родителей он приводит невесту - молодую девушку по имени Дана. После свадьбы молодожены остаются жить в деревне. Что побудило их отказаться от своего бизнеса и докторской диссертации в городе? Видео набрало 187 023 просмотра.

ГАЛИНА БАҚДАУЛЕТТІҢ ҮЙІНЕН "АҚ ОРАМАЛ" ТАҒЫП ШЫҚҚАН БА? Сезім Бағы! 10.03.25 / Сезім Бағы / Сезим Багы / Sezim Bagy

Очередной выпуск шоу "Сезім Бағы" собрал 137 377 просмотров.