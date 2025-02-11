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Ради жаб и лягушек в Англии на полтора месяца перекрыли дорогу

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Лягушки
Лягушки. Иллюстративное фото: pixabay.com

Чтобы защитить тысячи лягушек, жаб и тритонов во время их массовой миграции к месту размножения в городе Бат на юго-западе Англии на шесть недель перекрыли дорогу.

Чарлкомб-лейн будет закрыта для транспорта до 23 марта. За тем, чтобы дорогой не пользовались мотоциклисты, будут следить волонтеры.

Перекрытия дорог на время миграции земноводных в Британии практикуют с 2003 года. До этого на дорогах во время миграции к местам размножения под колесами машин гибли до 62% земноводных. В 2024 году доля погибших особей составила 6%.

В прошлом году наблюдался один из самых активных сезонов за последние 14 лет. Участок дороги Чарлкомб-лейн, протяженностью 0,8 км (полмили), тогда преодолели 3200 амфибий.

Хелен Хоббс из Charlcombe Toad Rescue Group говорит, что местная популяция амфибий, благодаря мерам по защите животных, остается стабильной, несмотря на то, что в целом по стране численность земноводных уменьшается. Но сейчас, по ее словам, наступил «переломный момент» из-за изменения климата.

«Становится все труднее предсказывать пиковое время миграции амфибий, поэтому решение закрыть дорогу на шесть недель вполне оправдано», — отметила она.

600 часов дежурства

Волонтеры, одетые в специальные светоотражающие куртки, в общей сложности тратят порядка 600 часов на патрулирование дороги. У них с собой фонари и ведра, куда они собирают потерявшихся амфибий.

Лягушек, жаб и тритонов собирают с использованием перчаток, чтобы избежать заражения. Потом волонтеры их переносят к месту размножения у озера.

Экологи из организации Froglife собирают данные о популяциях жаб.

По данным организации, численность обыкновенных жаб за последние 30 лет сократилась на 68%. Основными факторами, которые представляют угрозу для этих земноводных, по словам экологов, является транспорт, изменение климата и уничтожение привычной среды обитания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2219744-radi-zhab-i-lyagushek-v-anglii-na-poltora-mesyaca-perekryli-dorogu/

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