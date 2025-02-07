Январь 2025-го стал самым жарким в истории. Прохладная "Ла-Нинья" не принесла облегчения нагревающейся планете

Январь выдался необычно теплым не только в Украине, Сибири и западной части России - он оказался рекордно жарким в планетарном масштабе. После самого теплого в истории наблюдений 2024 года новый 2025-й сходу взял очередной тревожный рубеж изменения климата, несмотря на то, что к январю в Тихом океане сформировалась "Ла-Нинья", обычно понижающая температуры на планете.

Теплее обычного было на юге и востоке Европы, в Канаде и на Аляске, в Южной Америке, Африке, Австралии и Антарктиде, сообщил в четверг Климатический Центр Коперника (C3S) при Евросоюзе.

После десятилетия рекордных температур климатологи надеялись на передышку в связи с приходом "Ла-Ниньи" на смену "Эль-Ниньо" - феномену нагревания поверхности Тихого океана. Она пришла, но не задержится - согласно прогнозам, эта "Ла-Нинья" продлится всего несколько месяцев и сойдет на нет к апрелю 2025 года.

По данным Центра Коперника, в январе средняя температура воздуха была на 1,75°C выше доиндустриального уровня. Январь оказался 18-м из последних 19 месяцев, пробивших рубеж в 1,5°C, защищать который условились все страны мира Парижским соглашением.

Климат меняется стабильно в сторону потепления. Погода более капризна. В январе тепло было не всем и не везде.

Значительно холоднее нормы первый месяц 2025 года выдался в США, где из-за холодов даже перенесли с площади в помещение инаугурацию Дональда Трампа. Мерзли Чукотка с Камчаткой. На Ближнем Востоке и материковой части Юго-Восточной Азии было прохладнее обычного.

Европа мерзнет и жжет газ

В Европе весь январь у батарей провели британцы с французами. В результате потребление газа взлетело по сравнению с двумя предыдущими мягкими зимами, что усугубило энергетический кризис.

Европейские подземные газовые хранилища к 1 февраля оказались заполнены лишь на 53% и едва не опустились ниже определенной Еврокомиссией обязательной отметки в 50%, не дотянув до "желательной" в 55%.

К 1 мая ЕС рекомендовал не опускаться ниже 30%, чего должно хватить для заполнения хранилищ к следующей зиме до 90%, однако предложил стремиться к показателю 45% на случай, если лето будет жарким, облачным и безветренным.

Холодная зима уже внесла коррективы в эти планы - ЕС задумался о том, чтобы пересмотреть нормативы, поскольку в новой реальности газовой войны, развязанной Кремлем еще до вторжения России в Украину, Европа больше зависит от поставок сжиженного газа, а не трубопроводного. Цены на него определяются на свободном рынке, а он чувствителен к прогнозу спроса.

Опустошенные хранилища подстегивают рост стоимости газа, и меняют прежнюю систему, при которой летом газ стоил дешево и его закупали впрок, а зимой, в отопительный сезон - дорого, и тогда жгли припасенный в хранилищах.

Сейчас же контракты на поставку сжиженного газа грядущим летом стоят дороже, чем на будущую зиму, поэтому заполнение хранилищ под завязку уже не выглядит таким привлекательным.