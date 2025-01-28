Ученые: Экстремальная жара может ежегодно уносить жизни 80 тысяч человек к 2100 году

Исследование ученых из Великобритании показало, что к 2100 году экстремальная жара может ежегодно уносить жизни 80 тысяч человек, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Согласно исследованию ученых Лондонской школы гигиены и тропической медицины, к концу столетия опасные температуры станут причиной большего числа смертей в Европе. Прогнозы показывают, что количество погибших от сильной жары превысит число спасенных от умеренного холода.

Даже при самом оптимистичном сценарии сокращения выбросов, способствующих глобальному потеплению, ежегодно будет фиксироваться дополнительно восемь тысяч смертей, вызванных неоптимальными температурами. При наиболее вероятном сценарии ожидается прирост смертности на 80 тысяч человек в год.

Эти данные ставят под сомнение мнение, что глобальное потепление может быть полезным для общества, поскольку сокращает число смертей от холодной погоды.