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"Самая горячая" ученая в мире показала фото в бикини для своей новой книги

Опубликовано:

Рози Мур
Рози Мур. Фото: instagram.com/rosiekmoore

Исследовательница дикой природы из США Рози Мур, которую также называют "самой горячей" ученой в мире, опубликовала серию новых снимков на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.

Исследовательница дикой природы из США Рози Мур объявила, что выпускает новую книгу. По словам автора, в ней собраны все наблюдения за дикой природой за 10 лет.

В посте о выпуске книги Рози Мур опубликовала фотографии, которые были сделаны в процессе работы. На одном из фото Мур позировала сидя в лодке. Исследовательница сфотографировалась в полупрозрачном розовом бикини с тонкими бретелями и глубоким декольте.

Чтобы посмотреть фото, о котором идет речь, 9 раз пролистните "карусель" вправо.

Сейчас на ученую подписаны более 254 тыс. человек. Многие из них с восторгом восприняли новость о возможности купить книгу.

"Самая крутая девушка, которую я знаю", "Потрясающая работа, ты вдохновляешь мир", "Умная и красивая, идеальная женщина для каждого мужчины", - написали подписчики под постом.

Отметим, что Рози Мур несколько лет назад стали называть "самой горячей ученой" в мире, и этот статус за ней закрепился. Например, в своем материале о Рози издание The New York Post ее представило именно как "самую горячую ученую", так как она подрабатывает моделью.

В своем интервью Рози Мур рассказала, что ее часто сравнивают с Ханной Монтаной из-за ее гламурной подработки в качестве модели.

"Люди всегда шутят в Instagram, что я как Ханна Монтана, потому что я публикую посты и выхожу в поле, делая сумасшедшие вещи по пояс в грязи. А затем следующее, что они узнают – это то, что я уже на роскошном мероприятии с прической, макияжем, каблуками и платьем", - рассказала она.

При этом Рози Мур утверждает, что не собирается выбирать между двумя работами и ей интересны обе сферы.

Девушка также ведет канал на YouTube, а названия многих из них начинаются со слов "Самая горячая ученая в мире".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2210432-samaya-goryachaya-uchenaya-v-mire-pokazala-foto-v-bikini-dlya-svoey-novoy-knigi/

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