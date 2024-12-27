Ученые: Скорость человеческой мысли уступает скорости интернет-соединения

Ученые заявили, скорость человеческой мысли значительно уступает скорости интернет-соединения. Они выяснили это в результате исследований, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

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Инженеры измеряют скорость интернета в битах в секунду. Например, потоковая передача видео в высоком качестве требует около 25 миллионов бит/с, а средняя скорость загрузки в американских домах составляет примерно 262 миллиона бит/с.

Однако исследователи оценили скорость передачи информации в человеческом мозге всего в 10 бит/с. Свое исследование, опубликованное в журнале Neuron, они назвали "Невыносимая медлительность бытия".

"Это своего рода противовес бесконечным преувеличениям о невероятной сложности и мощи человеческого мозга. Если попытаться подсчитать, то окажется, что мы невероятно медлительны", — отметил Маркус Майстер, нейробиолог из Калифорнийского технологического института и автор работы.

Идея исследования пришла к доктору Майстеру во время вводного курса нейробиологии. Он хотел предоставить студентам конкретные цифры о работе мозга, но оказалось, что никто ранее не определял скорость, с которой информация проходит через нервную систему.

Ученый решил оценить этот показатель, наблюдая за тем, как быстро люди выполняют определенные задачи. Например, при наборе текста мы смотрим на слово, распознаем каждую букву, выбираем нужные клавиши и нажимаем их. Информация проходит через глаза, мозг и мышцы пальцев. Чем выше скорость потока данных, тем быстрее мы печатаем.