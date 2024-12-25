Как пение в хоре влияет на благополучие людей, рассказали ученые

Более 300 человек приняли участие в эксперименте британских ученых, чтобы выяснить, может ли пение улучшить психическое здоровье и благополучие, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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Исследователи пригласили людей принять участие в проекте "Пение ради счастья", в рамках которого участники пели в хоре, а ученые собирали данные о настроении участников. Кульминацией исследования стало праздничное выступление.

Исследование, проведенное музыкальным залом St George's в Бристоле и Университетом Западной Англии (UWE) в преддверии Рождества, было направлено на подтверждение результатов аналогичного исследования, проведенного летом.

Данные были предоставлены 361 участником, принявшим участие в летнем мероприятии. Исследование показало, что настроение участников сразу же улучшилось после совместного пения: они почувствовали себя спокойнее, энергичнее и счастливее.

Исследователь UWE Кэт Бранч рассказала, что основное внимание в ходе эксперимента в праздничный период уделялось измерению улучшений настроения и уровня энергии.

«Рождество и декабрь — очень изматывающее время, и если вы пережили какую-либо утрату или трудности, Рождество может это еще больше усугубить.

Я заметила, что во время пения люди чувствуют большую связь друг с другом, ощущают чувство родства и общности. Я думаю, это интересно», — сказала она.