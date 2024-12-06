NASA перенесло старт миссии Artemis по исследованию Луны на апрель 2026 года

NASA перенесло старт миссии Artemis II, предполагающей отправку четырех астронавтов на Луну, на апрель 2026 года, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

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NASA объявила об очередном изменении сроков реализации амбициозной программы Artemis, целью которой является возвращение астронавтов на Луну.

Следующая миссия Artemis III, включающая высадку экипажа вблизи южного полюса Луны, запланирована на середину 2027 года, уточнил администратор NASA Билл Нельсон.

Журналисты предполагают, что изменения в графике могут быть связаны с результатами президентских выборов в США, в которых победил Дональд Трамп. Хотя во время своего первого срока он активно продвигал лунные миссии, аналитики полагают, что Трамп может перераспределить бюджет NASA в пользу исследований Марса. Это совпадает с интересами Илона Маска, сторонника Трампа, для которого Марс является ключевым направлением.

Таким образом, космическая стратегия США может быть скорректирована, что поставит под вопрос сроки реализации лунных миссий.