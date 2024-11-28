Самый сильный снегопад в истории зафиксирован в Сеуле

В южнокорейской столице Сеуле зафиксирован самый сильный ноябрьский снегопад за всю историю наблюдений с 1907 года, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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На этой неделе в столице Южной Кореи выпало не менее 16 см снега, побив предыдущий рекорд ноября в 12,4 см, установленный в 1972 году. Это привело к значительным сбоям: отмене авиарейсов, закрытию дорог и задержкам в работе общественного транспорта.

Сообщается о как минимум одном смертельном случае — дорожно-транспортном происшествии, связанном с погодными условиями, недалеко от города.

По словам главы отдела метеорологических прогнозов Сеула Юн Ки-хана, обильные осадки вызваны сильными западными ветрами и резкой разницей температур между поверхностью моря и холодным воздухом.

Снегопад последовал за периодом мягкой осенней погоды в регионе.