Эксперты: Вред инверсионных следов самолетов для окружающей среды можно снизить

Эксперты в авиационной сфере утверждают, что вред, оказываемый инверсионными следами от реактивных самолетов, можно контролировать, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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Инверсионные следы, ставшие поводом для распространения множества теорий заговора, действительно представляют экологическую угрозу. Ученые отмечают, что эти следы удваивают тепловой эффект от использования ископаемого топлива в авиации.

Данная проблема будет впервые обсуждаться на климатической конференции ООН COP29 в Баку. Инверсионные следы возникают, когда самолеты летят через холодный и влажный воздух, и пары из двигателей конденсируются на частицах несгоревшего топлива, подобно тому, как дыхание превращается в пар в морозные дни.

Хотя влияние инверсионных следов на климат известно давно, лишь недавно оно было признано значительным. Международная исследовательская группа заявляет, что изменение траекторий полетов может уменьшить негативный эффект, оказываемый на окружающую среду, более чем вдвое к 2040 году.

Также важное значение имеет время полетов — наибольший ущерб наносят следы от ночных и вечерних рейсов.