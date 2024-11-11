Ученые: Одиночество людей связано с их поведением в соцсетях

Исследователи утверждают, что одиночество современных людей тесно связано с их поведением в цифровой среде и социальных сетях, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

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Лаура Марчиано, ученый из Гарварда, опросила 500 подростков, чтобы изучить связь между одиночеством и технологиями. Результаты показали, что более 50% участников трижды в день отвечали, что за последний час не общались ни с кем — ни онлайн, ни офлайн. Несмотря на каникулы и активность в социальных сетях, большинство подростков не контактировали со сверстниками.

Ранее исследователи заметили, что в США люди все чаще испытывают одиночество и социальную изоляцию: каждый второй взрослый говорит об ощущении оторванности от общества. В конце 2023 года главный хирург США Вивек Мурти объявил одиночество эпидемией.

Хотя прямой связи между технологиями и одиночеством пока не доказано, ученые обнаружили корреляцию между уровнем одиночества и привычками в использовании технологий.

Они выделили три фактора, которые способствуют росту изоляции: