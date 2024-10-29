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Число работающих детских садов резко сократилось в Китае из-за спада рождаемости

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Люди идут по Великой Китайской стене
Великая Китайская стена. Иллюстративное фото: pixabay.com

Число работающих детских садов резко сократилось на 5% в Китае в 2023 году из-за спада рождаемости и старения населения в стране, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Согласно данным Министерства образования Китая, количество детских садов в стране в 2023 году упало более чем на 5%, до 274 400 организаций, по сравнению с 289 200 в 2022 году. Количество работающих детских садов сокращается второй год подряд, что отражает снижение рождаемости в стране.

Число дошкольников также уменьшилось: в 2023 году детские сады посещали 40,9 млн детей, что на 11% меньше по сравнению с прошлым годом.

Китай пытается бороться с демографическим спадом и старением населения, вводя меры для стимулирования рождаемости, такие как субсидии на второго и третьего ребёнка. При этом ряд детских садов перепрофилирован под дома престарелых, чтобы отвечать запросам стареющего населения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2180001-chislo-rabotayushchih-detskih-sadov-rezko-sokratilos-v-kitae-iz-za-spada-rozhdaemosti/

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