Эксперты: Углеродный след самых богатых людей усугубляет бедность и голод в мире

Углеродный след богатейших людей мира усугубляет глобальные проблемы, связанные с распространением голода и бедности, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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По данным Oxfam, организации, занимающейся борьбой с неравенством и глобальной бедностью, выбросы углерода от самых богатых людей мира обостряют глобальный голод, бедность и чрезмерную смертность. Отчёт подчеркивает, что потребление богатейших людей мира, включающее использование роскошных яхт, частных самолётов и вложения в загрязняющие отрасли, затрудняет ограничение потепления планеты до 1,5 °C.

Согласно исследованию, если бы каждый человек выбрасывал в атмосферу столько же углерода, сколько среднестатистический миллиардер, оставшийся углеродный бюджет, нужный для сдерживания температуры в пределах 1,5 °C, был бы исчерпан за два дня. В сравнении, согласно текущим оценкам, он должен быть израсходован за четыре года.

Oxfam также отмечает, что 50 богатейших людей производят больше выбросов менее чем за три часа, чем средний житель Великобритании за всю жизнь. Ежегодно они совершают в среднем 184 частных перелёта, проводя 425 часов в воздухе, что эквивалентно выбросам углерода за 300 лет жизни среднего человека. Их яхты за год выделяют столько же углерода, сколько среднестатистический человек за 860 лет.