Лимит на продолжительность прощальных объятий ввели в одном из аэропортов Новой Зеландии
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Ограничения на продолжительность прощальных объятий ввели в одном из аэропортов Новой Зеландии, чтобы избежать столпотворений в воздушной гавани, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.
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Международный аэропорт в новозеландском городе Данидине установил трёхминутное ограничение на объятия в зоне высадки пассажиров, чтобы избежать столпотворения. Знак в этой зоне предупреждает: "Максимальное время объятий — 3 минуты. Для более нежного прощания воспользуйтесь парковкой".
Генеральный директор аэропорта Данидин Дэн Де Боно объяснил, что решение принято для предотвращения пробок и задержек пассажиропотока. Аэропорт хотел бы избежать конфликтов, но слишком долгие прощания мешают другим пассажирам.
В социальных сетях началась полемика. Одни пользователи раскритиковали правило, заявляя, что администрация не может указывать, как долго пассажиры могут обнимать своих близких. Некоторые назвали ограничение "бесчеловечным".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2176724-limit-na-prodolzhitelnost-proshchalnyh-obyatiy-vveli-v-odnom-iz-aeroportov-novoy-zelandii/