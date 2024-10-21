Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Лимит на продолжительность прощальных объятий ввели в одном из аэропортов Новой Зеландии

Опубликовано:

Мужчина и женщина обнимают друг друга
Объятия. Иллюстративное фото: Freepik

Ограничения на продолжительность прощальных объятий ввели в одном из аэропортов Новой Зеландии, чтобы избежать столпотворений в воздушной гавани, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Международный аэропорт в новозеландском городе Данидине установил трёхминутное ограничение на объятия в зоне высадки пассажиров, чтобы избежать столпотворения. Знак в этой зоне предупреждает: "Максимальное время объятий — 3 минуты. Для более нежного прощания воспользуйтесь парковкой".

Генеральный директор аэропорта Данидин Дэн Де Боно объяснил, что решение принято для предотвращения пробок и задержек пассажиропотока. Аэропорт хотел бы избежать конфликтов, но слишком долгие прощания мешают другим пассажирам.

В социальных сетях началась полемика. Одни пользователи раскритиковали правило, заявляя, что администрация не может указывать, как долго пассажиры могут обнимать своих близких. Некоторые назвали ограничение "бесчеловечным".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2176724-limit-na-prodolzhitelnost-proshchalnyh-obyatiy-vveli-v-odnom-iz-aeroportov-novoy-zelandii/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie