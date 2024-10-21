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Эксперимент с четырехдневной рабочей неделей завершился в Германии

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Девушка сидит на офисном кресле у компьютера
Девушка. Иллюстративное фото: Freepik

Краткосрочный эксперимент с четырёхдневной рабочей неделей в Германии показал, что многие компании не хотят возвращаться к старому режиму, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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В течение шести месяцев 45 немецких компаний участвовали в исследовании, в рамках которого сотрудники предприятий работали меньше часов, сохраняя полную зарплату. По итогам эксперимента, 73% участников выразили готовность продолжить работу в таком режиме на постоянной основе.

Этот эксперимент стал вторым по масштабам исследованием, проведённым организацией 4 Day Week Global, которая уже тестировала четырёхдневную рабочую неделю в таких странах, как Португалия, Южная Африка и Великобритания. В Германии исследование проводилось совместно с Университетом Мюнстера и берлинской консалтинговой фирмой Intraprenör.

Результаты показали улучшение физического и психического здоровья сотрудников, а 70% работодателей отметили, что переход на четырёхдневный график облегчил найм сотрудников.

Однако не все компании успешно завершили эксперимент: две организации вышли из проекта из-за экономических трудностей, а 20% участников решили вернуться к пятидневной рабочей неделе — это более высокая доля по сравнению с пилотными проектами 4 Day Week Global, реализуемыми в других странах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2176721-eksperiment-s-chetyrehdnevnoy-rabochey-nedeley-zavershilsya-v-germanii/

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