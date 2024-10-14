Станция НАСА отправилась к спутнику Юпитера искать жизнь

В понедельник с мыса Канаверал во Флориде стартовала тяжелая космическая станция Europa Clipper, которая отправится к Европе, спутнику Юпитера, в поисках инопланетной жизни.

По мнению ученых, под ледяной поверхностью спутника Юпитера скрывается огромный океан, в два раза превышающий по объему все земные океаны, и вот в нем-то и может быть жизнь.

Станцию Europa Clipper вывела в космос тяжелая ракета частной компании SpaceX.

Europa Clipper последует за европейским зондом JUICE, который стартовал к Юпитеру еще в прошлом году, однако обгонит его в пути, воспользовавшись притяжением других планет, и прибудет к месту назначения первой.

Это произойдет не ранее 2030 года и теоретически может в корне поменять наши представления о жизни в Солнечной системе.

Луна в пять раз ярче нашей

Окно для полета станции открылось еще 10 октября, но старт в последнюю минуту пришлось отложить из-за надвигавшегося на Флориду урагана "Милтон".

Космический корабль пришлось срочно укрывать в ангаре, однако после того, как ураган стих и стартовая площадка была тщательно проверена, инженеры дали добро на старт в понедельник 14 октября в 12:06 по местному времени.

"Если мы обнаружим жизнь так далеко от Солнца, это будет означать, что ее источник отличается от земного, — говорит планетарный микробиолог из британского Открытого университета Марк Фокс-Пауэлл. — А это очень важно, ведь если такое могло произойти дважды в нашей солнечной системе, это может означать, что жизнь в космосе — обычное явление".

Европа находится на расстоянии 628 млн километров от Земли и лишь немногим больше нашей Луны, но на этом, собственно, все сходство и заканчивается.

Если бы она была нашим спутником, она светила бы в пять раз ярче Луны, поскольку ее поверхность покрыта льдом, обладающим высоким коэффициентом отражения.

Толщина ледяного покрова Европы достигает 25 км, и под ним вполне может скрываться гигантский соленый океан, а в нем — химические элементы, необходимые для примитивных форм жизни.

Впервые ученые предположили, что на Европе может быть жизнь, еще в 1970-е годы, когда с помощью установленного в Аризоне телескопа смогли разглядеть на поверхности луны лед.

Первые снимки Европы с большим приближением сделали космические зонды "Вояджер-1" и "Вояджер-2", а затем в 1995 году космическая станция НАСА "Галилео" прошла в непосредственной близости от Европы, сделав целую серию весьма загадочных снимков. На них была хорошо видна поверхность луны, изборожденная темными красно-коричневыми трещинами. Эти трещины, по мнению ученых, могут содержать соли и серные соединения, которые, в свою очередь, могут являться основой жизни.

Уже после этого космический телескоп "Джеймс Уэбб" заснял предположительно столбы водяного пара, или гейзеры, вздымающиеся на 160 км над поверхностью.

Однако до сих пор ни один из космических аппаратов не приближался к Европе достаточно близко и не находился там достаточно долго, чтобы сделать точный вывод, что же там происходит.

Пролетая над гейзером

Теперь ученые надеются, что приборы на борту Europa Clipper позволят создать почти полную карту Европы, а также собрать образцы атмосферной пыли и даже пролететь сквозь один из гигантских гейзеров.

Доцент Корнельского университета Бритни Шмидт была одним из разработчиков лазерного устройства Reason на борту космической станции, способного видеть сквозь лед. Ранее он прошел успешные испытания в Антарктике.

"Мне больше всего хочется узнать, как устроена "водопроводная система" Европы, где там вода? Ведь у нее есть свой вариант зон субдукции, магматические очаги и тектоника, так что мы собираемся попытаться разглядеть все эти зоны и нанести их на карту", - говорит Бритни Шмидт.

Впрочем, в отличие от Земли, все приборы на космической станции подвергнутся жесткой радиации, поскольку Юпитер окружен самыми мощными в Солнечной системе радиационными поясами, что, по словам ученого, вызывает немалую тревогу.

Europa Clipper предстоит совершить 50 оборотов вокруг Европы, и каждый раз станция будет подвергаться радиационному облучению в миллион рентген.

"Большая часть электроники заключена в капсулу, которая должна надежно защитить ее от радиации", - говорит исследовательница.

Europa Clipper – самая большая на сегодняшний день космическая станция, предназначенная для исследования планет. Ей предстоит дальняя дорога, воспользовавшись силой притяжения Земли и Марса, она как из катапульты ускорится на пути к Юпитеру, преодолев 2,9 млрд километров.

Корабль не может нести на борту достаточно топлива, чтобы своим ходом добраться до цели, поэтому он использует для разгона силу притяжения сначала Земли, а затем и Марса.

Станция обгонит корабль Европейского космического агентства JUICE, который стартовал ранее к другой луне Юпитера – Ганимеду, но по дороге тоже навестит Европу.

Когда Clipper достигнет Европы в 2030 году, он вновь запустит свои двигатели и аккуратно займет нужную орбиту.

Ученые очень осторожно говорят о шансах на обнаружение жизни на Европе, и уж точно никто не ожидает встретить там подобие людей или животных.

"Мы ищем потенциальную возможность жизни, а для этого требуются четыре вещи: вода в жидком виде, источник тепла и органика, и все эти ингредиенты должны быть стабильными на протяжении долгого времени, чтобы что-то из этого вышло", - говорит профессор космической физики Имперского колледжа Лондона Мишель Догерти.

Исследователи рассчитывают изучить ледяную поверхность Европы, чтобы определить возможные места для посадок будущих экспедиций.

За космической одиссеей станции будет внимательно наблюдать международная группа специалистов НАСА, Лаборатории реактивного движения и Лаборатории прикладной физики при университете Джонса Хопкинса.

По словам профессора Фокса-Пауэлла, в наши дни, когда космические запуски происходят чуть ли не каждую неделю, миссия этой космической станции заметно выделяется на общем фоне.

"Здесь речь идет не о прибыли, а об исследовании, о человеческом любопытстве и расширении наших знаний о нашем месте во вселенной", — говорит он.