Ученые заявили, что гора Эверест переживает стремительный рост. По их расчетам, высота горы увеличилась на 15–50 метров за последние 89 тысяч лет из-за эрозии, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Восхождение на Эверест до сих пор считается подвигом среди альпинистов. Однако, по словам ученых, эта задача становится все сложнее. По их мнению, Эверест переживает своего рода скачок роста.

Гималаи образовались около 50 млн лет назад, когда Индийский субконтинент врезался в Евразийскую тектоническую плиту. Эксперты утверждают, что Эверест, высота которого в настоящее время составляет 8 849 м, продолжает расти в результате эрозии, вызываемой протекающими по нему реками.

По словам ученых, в результате этого процесса за последние 89 тысяч лет Эверест поднялся на 15–50 метров, и этот подъем продолжается и по сей день.

"Наше исследование показывает, что даже самая высокая вершина мира подвержена постоянным геологическим процессам, которые могут заметно повлиять на ее высоту в относительно коротких геологических временных масштабах", — сказал профессор Цзиньгэнь Дай, соавтор исследования из Китайского университета геологических наук в Пекине.

Профессор Дай отметил, что Эверест — это своего рода аномалия: его вершина примерно на 250 метров выше, чем другие самые высокие горы Гималаев. Кроме того, данные указывают на несоответствие между долгосрочными и краткосрочными темпами подъема Эвереста.