Ученые: Этой осенью у Земли появится новый спутник

Ученые сообщили, что этой осенью Земля на короткий срок обзаведется вторым спутником, которым станет астероид из пояса астероидов Арджуна, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Согласно исследованию ученых Мадридского университета, на ограниченное время астероид размером с автобус будет захвачен гравитацией Земли и станет временным мини-спутником нашей планеты. Астероид будет вращаться вокруг Земли в период с 29 сентября по 25 ноября, после чего отправится обратно в пояс астероидов, находящийся на орбите вокруг Солнца.

"Этот объект принадлежит к поясу астероидов Арджуна, который состоит из космических тел, движущихся по орбитам, близким к орбите Земли", — объяснил Карлос де ла Фуэнте Маркос, профессор Мадридского университета и ведущий автор исследования.

Он также уточнил, что некоторые астероиды из пояса Арджуна могут приближаться к Земле на расстояние около 4,5 млн км, однако новый спутник не совершит полный оборот вокруг Земли.

Ученые отметили, что астероид будет слишком мал, чтобы его можно было увидеть с помощью биноклей или любительских телескопов.