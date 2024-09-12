Ученые: Высокий уровень потребления угрожает будущему Земли

Эксперты заявили, что высокий уровень потребления и изменения климата угрожают справедливому будущему всего человечества, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Авторы доклада Комиссии по охране Земли утверждают, что деградация окружающей среды и климатическая нестабильность привели к тому, что Земля вышла за пределы безопасности по многим показателям. Тем не менее, по словам исследователей, у человечества все еще есть возможность создать безопасное и справедливое пространство, которое позволит всем процветать.

В докладе говорится, что этого можно достичь посредством радикальной трансформации глобальной политики, экономики и общества, которая обеспечит более справедливое распределение ресурсов, быстрый отказ от ископаемого топлива и широкое внедрение низкоуглеродных, устойчивых технологий и образа жизни.

Представители Комиссии считают, что правительствам необходимо ограничить избыточное потребление и использовать налоги для решения проблемы неравенства. Кроме того, необходимо привлечь инвестиций в технологии и инфраструктуру. Один из авторов доклада отметил, что масштаб требуемых изменений встревожит многие правительства.

"Это не будет воспринято правительствами с радостью. В какой-то степени это может напугать, но также позволит сохранить Землю для будущих поколений людей и других видов", — сказала Джоита Гупта, бывший сопредседатель Комиссии по Земле и профессор окружающей среды и развития на глобальном юге в Амстердамском университете.