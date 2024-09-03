Норвегия отказалась от проекта по привлечению туристов, чтобы защитить природу

Норвегия отказалась от проекта, продвигающего страну как лучшее в мире место для активного отдыха, из-за опасений, что туристы могут нанести вред природе, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Каждый гражданин Норвегии может воспользоваться историческим правом под названием Allemannsretten, согласно которому, он может разбивать лагерь, плавать, кататься на лыжах и свободно гулять на открытой местности, независимо от того, кто является владельцем этой территории.

Таким образом, страна поддерживает историческую традицию friluftslivet, жизни на открытом воздухе, которая считается основополагающей для культуры Норвегии.

Государственная компания Innovation Norway предложила проект, который предоставил бы аналогичное право каждому иностранному туристу, посетившему Норвегию. Таким образом, страна позиционировалась бы как лучшее в мире место для активного отдыха. Однако инициатива вызвала резкую критику со стороны местных жителей и представителей туристической отрасли.

Местные туристические компании опасались, что иностранные туристы могут нанести непоправимый вред окружающей среде. После обсуждений реализация проекта была отменена.

Интерес к Северному региону значительно вырос этим летом, поскольку туристы искали более прохладные направления из-за рекордной жары в Западной Европе.