Скелет травоядного стегозавра был продан за рекордные 44,6 млн долларов на аукционе в США

Миллиардер и владелец хедж-фонда Кеннет Гриффин заплатил 44,6 млн долларов на аукционе Sotheby's за сохранившийся скелет стегозавра, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Ожидалось, что скелет динозавра по прозвищу Апекс, жившего на Земле 150 млн лет назад, будет продан всего за 6 млн долларов. Однако покупатель заплатил за него сумму, превышающую предыдущий рекорд продажи скелета динозавра на аукционе.

В 2020 году на аукционе в Абу-Даби скелет тираннозавра рекса, известного как Стэн, был продан за 32 млн долларов. В 1997 году скелет другого тираннозавра по прозвищу Сью был продан за 8,4 млн долларов и сейчас выставлен в Чикагском музее Field Museum.

55-летний Кеннет Гриффин, основатель и генеральный директор Citadel, заявил, что намерен передать скелет стегозавра в аренду музею в США. По его словам, Апекс родился в США и должен остаться на территории Штатов.

Коллекционеры склонны платить большие деньги за скелеты динозавров-хищников, таких как тираннозавр рекс и велоцираптор. Однако 27-футовый скелет травоядного стегозавра, найденный палеонтологами два года назад, значительно отличается от скелетов его травоядных сородичей. Скелет Апекса очень хорошо сохранился.

По крайней мере 254 из 319 костей были найдены на месте, а остальные нужно было изготовить, чтобы Sotheby's мог выставить 11-футовый экземпляр в боевой стойке.