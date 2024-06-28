Ученые: Лесные пожары 2023 года в Канаде загрязнили воздух на большей части земного шара

Лесные пожары опаснее для окружающей среды, чем выбросы от самолетов. Ученые из США сделали такой вывод, проанализировав лесные пожары в Канаде, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Новое исследование Института мировых ресурсов и Университета Мэриленда показало, что лесные пожары в Канаде, вызванные глобальным потеплением, в 2023 году произвели больше выбросов, чем вся Индия, которая активно сжигает ископаемое топливо.

Ученые заявили, что лесные пожары в Канаде, которые в 2023 году продолжались в течение нескольких месяцев, загрязнили воздух на большей части земного шара. Они подсчитали, что из-за пожаров в воздух попало 3,28 млрд тонн углекислого газа, удерживающего тепло.

По словам авторов исследования, пожары выбросили почти в четыре раза больше углекислого газа, чем самолеты. По данным Агентства по охране окружающей среды США (EPA), это примерно такое же количество углекислого газа, которое 647 млн автомобилей выбрасывают в воздух за год.

"Леса удаляют много углерода из атмосферы. Углекислый газ сохраняется в ветвях, стволах, листьях деревьев и даже в корнях. Поэтому, когда горит лес, весь накопленный в деревьях углерод высвобождается обратно в атмосферу", — сказал ведущий автор исследования Джеймс Маккарти, научный сотрудник Global Forest Watch WRI.

Маккарти и его коллеги подсчитали, что общая площадь сожженных лесов составила 77 574 кв. км, что в шесть раз больше, чем в среднем за период с 2001 по 2022 год. Лесные пожары в Канаде составили 27% глобальных потерь древесного покрова в прошлом году.