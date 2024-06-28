Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Ученые: Лесные пожары 2023 года в Канаде загрязнили воздух на большей части земного шара

Опубликовано:

Лесной пожар
Лесной пожар. Иллюстративное фото: pixabay.com

Лесные пожары опаснее для окружающей среды, чем выбросы от самолетов. Ученые из США сделали такой вывод, проанализировав лесные пожары в Канаде, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Новое исследование Института мировых ресурсов и Университета Мэриленда показало, что лесные пожары в Канаде, вызванные глобальным потеплением, в 2023 году произвели больше выбросов, чем вся Индия, которая активно сжигает ископаемое топливо.

Ученые заявили, что лесные пожары в Канаде, которые в 2023 году продолжались в течение нескольких месяцев, загрязнили воздух на большей части земного шара. Они подсчитали, что из-за пожаров в воздух попало 3,28 млрд тонн углекислого газа, удерживающего тепло.

По словам авторов исследования, пожары выбросили почти в четыре раза больше углекислого газа, чем самолеты. По данным Агентства по охране окружающей среды США (EPA), это примерно такое же количество углекислого газа, которое 647 млн автомобилей выбрасывают в воздух за год.

"Леса удаляют много углерода из атмосферы. Углекислый газ сохраняется в ветвях, стволах, листьях деревьев и даже в корнях. Поэтому, когда горит лес, весь накопленный в деревьях углерод высвобождается обратно в атмосферу", — сказал ведущий автор исследования Джеймс Маккарти, научный сотрудник Global Forest Watch WRI.

Маккарти и его коллеги подсчитали, что общая площадь сожженных лесов составила 77 574 кв. км, что в шесть раз больше, чем в среднем за период с 2001 по 2022 год. Лесные пожары в Канаде составили 27% глобальных потерь древесного покрова в прошлом году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2125503-uchenye-lesnye-pozhary-2023-goda-v-kanade-zagryaznili-vozduh-na-bolshey-chasti-zemnogo-shara/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie