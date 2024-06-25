Ученые заявили о связи лесных пожаров с изменениями климата

Ученые заявили, что масштабы лесных пожаров увеличились за последние два года из-за изменений климата, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Ecology & Evolution, частота и масштабы экстремальных лесных пожаров по всему миру увеличились вдвое за последние два десятилетия из-за изменений климата.

Исследователи указали на исторические пожары в Австралии в 2019 и 2020 годах как на пример пожаров, которые были "беспрецедентными по своим масштабам и интенсивности". Исследование показало, что с 2017 года в этой стране произошло шесть самых экстремальных пожаров.

"Это абсолютно соответствует тому, как изменения климата влияют на погоду по всему миру. Они делают пожары более интенсивными и более частыми во многих странах", — сказал ведущий автор Калум Каннингем, научный сотрудник Университета Тасмании в Австралии.

Каннингем и его команда проанализировали данные с орбитальных спутников NASA, которые фиксировали лесные пожары на протяжении последних 20 лет.