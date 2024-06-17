Космический корабль Boeing проведет на МКС больше времени, чем планировалось

Успешно стартовавший космический корабль Boeing CST-100 Starliner вернется на орбиту позже, чем планировали компании, организовавшие запуск, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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В NASA сообщили, что космическое агентство США совместно с компанией Boeing, построившей корабль CST-100 Starliner, планируют вернуть его на орбиту не раньше 22 июня. Изначально планировалось, что корабль, стартовавший 5 июня, пробудет на Международной космической станции не дольше одной недели.

Марк Наппи, вице-президент Boeing и руководитель программы Commercial Crew Program, заявил, что у организаторов миссии есть уникальная возможность провести больше времени на станции, провести больше испытаний и собрать уникальные данные, необходимые для дальнейшей работы Boeing.

Изначально представители отрасли опасались, что во время полета может вновь произойти утечка гелия, которая помешала предыдущей миссии CST-100 Starliner, однако данный запуск был осуществлен без проблем.