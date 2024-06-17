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Космический корабль Boeing проведет на МКС больше времени, чем планировалось

Опубликовано:

3D модель МКС
МКС. Иллюстративное фото: Matthias Kulka/Getty Images

Успешно стартовавший космический корабль Boeing CST-100 Starliner вернется на орбиту позже, чем планировали компании, организовавшие запуск, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В NASA сообщили, что космическое агентство США совместно с компанией Boeing, построившей корабль CST-100 Starliner, планируют вернуть его на орбиту не раньше 22 июня. Изначально планировалось, что корабль, стартовавший 5 июня, пробудет на Международной космической станции не дольше одной недели.

Марк Наппи, вице-президент Boeing и руководитель программы Commercial Crew Program, заявил, что у организаторов миссии есть уникальная возможность провести больше времени на станции, провести больше испытаний и собрать уникальные данные, необходимые для дальнейшей работы Boeing.

Изначально представители отрасли опасались, что во время полета может вновь произойти утечка гелия, которая помешала предыдущей миссии CST-100 Starliner, однако данный запуск был осуществлен без проблем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2118564-kosmicheskiy-korabl-boeing-provedet-na-mks-bolshe-vremeni-chem-planirovalos/

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