Японские ученые заявили, что приблизились к разгадке тайны женского долголетия

Японские ученые заявили, что приблизились к разгадке тайны, почему женщины в большинстве своем живут дольше мужчин, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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По данным ученых из университета Осаки, непреходящая загадка о продолжительности жизни женщин может быть связана с особенностями развития сперматозоидов и яйцеклеток.

Ученым удалось показать на примере позвоночных животных, что клетки, развивающиеся в яйцеклетках у самок и в сперматозоидах у самцов, определяют половые различия в продолжительности жизни. Удаление этих клеток приводит к появлению животных с одинаковой продолжительностью жизни.

Эксперимент проводился на небольших бирюзовых киллифишах, пресноводных видах, которые достигают половой зрелости за две недели и живут несколько месяцев. Исследователи подозревают, что аналогичный биологический механизм может влиять на разницу в продолжительности жизни у людей и других видов.

"Процесс старения у киллифиш аналогичен процессу старения у людей, поэтому я думаю, что это исследование станет ступенькой к пониманию контроля старения у людей", — сказал профессор Тору Ишитани, старший автор исследования в Университете Осаки.

Во всем мире женщины в среднем живут примерно на 5% дольше мужчин. Этому неравенству способствует множество факторов: молодые мужчины чаще погибают в результате несчастных случаев и совершают самоубийства, а женщины часто ведут более здоровый образ жизни.

Однако это неравенство наблюдается и среди других видов: самки обезьян, как правило, живут дольше, чем их собратья-самцы.