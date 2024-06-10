Лен или хлопок: ученые рассказали об идеальной ткани для лета

Ученые рассказали, одежда из какой ткани является идеальным вариантом для сильной жары, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Ученые, с которыми побеседовали журналисты Post, сошлись во мнении, что лучшим вариантом для человека, который тренируется или работает на солнце, станет одежда из синтетической ткани. Такие ткани имеют специальную химическую обработку, которая отводит пот с кожи. Как правило, такая одежда продается в специализированных спортивных магазинах.

Однако если такой вариант не кажется кому-то подходящим, эксперты рекомендуют обратить внимание на лен, который должен обеспечить идеальный баланс отведения влаги и вентиляции.

"Лен является намного более комфортным летним материалом по сравнению с хлопком", — заявил Сундаресан Джаяраман, профессор материаловедения и инженерии Технологического института Джорджии.

В жару основным инструментом терморегуляции тела является потоотделение. Испаряясь с кожи, пот уносит тепло, поэтому летом важно носить ткань, которая помогает телу избавиться от влаги.

По словам профессора Джаярамана, летние ткани должны не только впитывать влагу и отводить ее от кожи, но и способствовать испарению воды. Хлопок и лен одинаково способны впитывать влагу, однако хлопок удерживает воду, а лен ее пропускает.

Таким образом, лен является более предпочтительным материалом для ношения в жару.