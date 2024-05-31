Японские ученые запустят в космос первый в мире деревянный спутник

Первый в мире деревянный спутник будет запущен в космос уже в этом году. Он будет собран специально для борьбы с космическим мусором, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Группа исследователей в Японии построила первый в истории спутник из дерева и готовится запустить его уже в 2024 году, чтобы проверить возможности своей разработки на околоземной орбите.

Сообщается, что экспериментальный спутник был разработан учеными Киотского университета и токийской лесозаготовительной компанией Sumitomo Forestry. Его запуск запланирован на сентябрь на борту ракеты SpaceX.

Ракета стартует из Космического центра Кеннеди во Флориде и отправит спутник на Международную космическую станцию (МКС). Затем спутник будет выведен из японского модуля Кибо, чтобы проверить, насколько он выдерживает суровые условия космоса.

LignoSat — это крошечный куб, сделанный из дерева магнолии, размером 4 дюйма с каждой стороны и весом чуть более 2 фунтов. На разработку проекта ушло почти четыре года. Спутник не полностью собран из дерева, из этого материала изготовлены только те его части, которые обычно сделаны из алюминия.

В отличие от традиционных спутников, деревянный полностью сгорит при входе в атмосферу Земли. Спутники, изготовленные из металла, могут разбиться на куски космического мусора или сгореть, выбрасывая в атмосферу вредный алюминий и оказывая негативное воздействие на окружающую среду.

Команда LignoSat также думает о долгосрочной перспективе, надеясь использовать древесину для строительства большего количества конструкций в космосе.