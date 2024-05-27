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Boeing и NASA готовятся запустить первое космическое такси

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Комический центр Кеннеди NASA
NASA. Иллюстративное фото.: Joe Burbank/Orlando Sentinel/Tribune News Service via Getty Images

Boeing и NASA готовы к первому запуску космического корабля с экипажем, несмотря на небольшую утечку гелия, обнаруженную во время предыдущей попытки запуска, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Представители NASA и Boeing заявили, что после проведения тщательного анализа они уверены в возможности безопасного управления космическим кораблем CST-100 Starliner, несмотря на утечку гелия, произошедшую ранее.

В ходе текущей миссии экипаж будет особенно внимательно следить за уровнем гелия на протяжении всего полета на Международную космическую станцию (МКС). В компании отметили, что даже если утечка усилится, это не помешает экипажу безопасно завершить миссию.

"На самом деле это не проблема и не представляет угрозы для безопасности полетов. Мы считаем, что у нас есть понятные инструкции, с которыми мы можем справиться", — заявил Марк Наппи, вице-президент Boeing и руководитель программы Starliner.

В 2014 году Boeing получила контракт на разработку корабля Starliner, предназначенного для доставки астронавтов на МКС и их возвращения обратно. После многих лет задержек, технических проблем и неудач компания, наконец, готова к запуску, который планируется на 1 июня.

В перспективе данный корабль планируют использовать в качестве космического такси.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2107344-boeing-i-nasa-gotovyatsya-zapustit-pervoe-kosmicheskoe-taksi/

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