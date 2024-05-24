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Ученые ожидают сезон сильных ураганов в период с июня по ноябрь 2024 года

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Камни на берегу Тихого океана
Океан. Иллюстративное фото: pixabay.com

В период с июня по ноябрь 2024 года рекордно теплые температуры Атлантического океана могут спровоцировать интенсивный сезон ураганов, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сообщило, что в 2024 году можно ожидать повышенное количество ураганов из-за аномально высоких температур Атлантического океана.

По данным управления, сезон ураганов, который в этом году продлится с 1 июня по 30 ноября, имеет 85%-ную вероятность того, что количество осадков превысит привычную норму.

Причинами необычного сезона являются почти рекордно высокие температуры в Атлантическом океане, погодное явление Ла-Нинья в Тихом океане, уменьшение атлантических пассатов и сдвиг направления ветра, что способствует образованию тропических штормов.

Сильнейшее из когда-либо наблюдавшихся Эль-Ниньо, погодное явление в Тихом океане, при котором температура поверхностной воды повышается, подходит к концу. При этом после него наступает явление Ла-Нинья, которое знаменует увеличение количества и интенсивности ураганов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2106309-uchenye-ozhidayut-sezon-silnyh-uraganov-v-period-s-iyunya-po-noyabr-2024-goda/

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