Ученые: Астероид Апофис пролетит мимо Земли в апреле 2029 года

Ученые заявили, что примерно через пять лет потенциально опасный астероид Апофис пролетит мимо Земли на пугающе близком расстоянии менее 32 тысяч километров, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Апофис окажется в десять раз ближе к Земле, чем Луна, и ученые хотят в полной мере воспользоваться этой возможностью. Ожидается, что Апофис пролетит мимо Земли 13 апреля 2029 года.

Когда он был впервые обнаружен в 2004 году, околоземной объект шириной 335 метров был обозначен как опасный астероид, который может столкнуться с нашей планетой. Однако более поздние наблюдения убедили учёных, что пока нет необходимости паниковать и что у астероида нет шансов врезаться в Землю, по крайней мере, в течение следующего столетия.

В 2029 году ученые хотят исследовать астероид, чтобы определить, окажет ли он влияние на гравитационное поле Земли. Например, может ли он повлиять на землетрясения.

Ученые надеются зафиксировать потенциальные изменения, сравнивая наблюдения за астероидом до и после его встречи с Землей в 2029 году. Физические изменения астероида могут изменить его орбитальную траекторию, поэтому ученые хотят это задокументировать.

Частные космические компании Blue Origin и стартап Exploration Labs выступили с предложениями о миссиях, связанных с астероидом Апофис. Ранее NASA организовала семинар для частного сектора, во время которого стороны обсудили инновационные подходы в исследовании астероида Апофис в 2029 году.