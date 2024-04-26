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Вероятную причину наводнения в Дубае назвали ученые

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Водитель авто в Дубае оставляет машину
Водитель в Дубае оставляет машину. Фото: Christopher Pike / Bloomberg via Getty Images

Ученые обнаружили, что глобальное потепление стало причиной недавнего сильного дождя и наводнения в Дубае, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Согласно анализу этого события, проведенному исследовательской группой World Weather Attribution (WWA), выбросы парниковых газов повлияли на наводнение в Объединенных Арабских Эмиратах и Омане. Дожди были на 10–40 % интенсивнее, чем в доиндустриальную эпоху.

Сильные дожди являются нерегулярным явлением для юго-востока Аравийского полуострова. При этом исследователи отмечают, что сильные дожди были спрогнозированы, однако инфраструктура в ОАЭ и Омане плохо приспособлена к таким условиям.

Эксперты считают, что потенциальное повышение уровня воды угрожает безопасности 90% инфраструктуры ОАЭ.

По данным Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК), во всем мире интенсивность и частота экстремальных дождей увеличились с ростом температуры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2091629-veroyatnuyu-prichinu-navodneniya-v-dubae-nazvali-uchenye/

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