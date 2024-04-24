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Ученые: Жаркие страны станут менее комфортны для туристов к 2100 году

Опубликовано:

Солнце проглядывает через лист
Жара. Иллюстративное фото: pexels.com

Эксперты заявили, что к 2100 году в некоторых странах будет сокращено количество дней, которые туристы смогут с комфортом провести на улице, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Весна официально вступила в силу в Северной Америке и Европе, и люди устремились в летние кафе и парки. При этом по прогнозам ученых, приятная погода вскоре сменится рекордным жарким летом, во время которых жителям городов и туристов будет некомфортно находиться на свежем воздухе.

При этом авторы исследования из Массачусетского технологического института заявили, что к концу столетия жители северных стран столкнутся с более ранней весной. И наоборот, жители экваториальных регионов, а также южных частей Европы и США, будут чаще находиться в условиях жары, а не умеренной погоды.

В таких условиях туристам и жителям городов будет некомфортно находиться на улице, в связи с чем доходы некоторых стран от туризма могут упасть.

Ену Чхве, постдокторант Массачусетского технологического института и член исследовательской группы, заявил, что к 2100 году у жителей России, Канады и других северных стран будет больше дней, которые они смогут провести с комфортом на свежем воздухе.

При этом количество таких дней значительно сократится в Испании, Италии, ОАЭ, Мексике, Индии, Таиланде, Египте и других жарких странах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2090165-uchenye-zharkie-strany-stanut-menee-komfortny-dlya-turistov-k-2100-godu/

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