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Первые в мире "горизонтально" переработанные подгузники поступили в продажу в Японии

Опубликовано:

Люди в масках
Япония. Иллюстративное фото: Yuichi Yamazaki/Getty Images

Первые в мире подгузники, прошедшие "горизонтальную" переработку, поступили в продажу в Японии, передает NUR.KZ со ссылкам на The Guardian.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Компания из Японии начала продавать первые в мире "горизонтально" переработанные подгузники, поскольку страна переживает сдвиг спроса на данные изделия. Если раньше потребители покупали в основном детские подгузники, то теперь более востребованными становятся подгузники для пожилых людей.

Компания Unicharm, расположенная в юго-западной префектуре Кагосима, в этом месяце выставила на продажу подгузники для взрослых и детей в торговых центрах на Кюсю – одном из четырех главных островов Японии – в сотрудничестве с местными властями.

Их называют "горизонтальными", потому что из вторсырья произвели ту же самую продукцию, из которой оно изначально было переработано.

Unicharm заявила, что использовала технологию стерилизации, отбеливания и дезодорации с использованием озона, чтобы гарантировать, что переработанные подгузники не содержат неприятных запахов и бактерий.

Переработанные подгузники используются в больницах и учреждениях престарелых Кагосимы с момента их разработки в 2022 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2088845-pervye-v-mire-gorizontalno-pererabotannye-podguzniki-postupili-v-prodazhu-v-yaponii/

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