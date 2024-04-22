Первые в мире "горизонтально" переработанные подгузники поступили в продажу в Японии

Первые в мире подгузники, прошедшие "горизонтальную" переработку, поступили в продажу в Японии, передает NUR.KZ со ссылкам на The Guardian.

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Компания из Японии начала продавать первые в мире "горизонтально" переработанные подгузники, поскольку страна переживает сдвиг спроса на данные изделия. Если раньше потребители покупали в основном детские подгузники, то теперь более востребованными становятся подгузники для пожилых людей.

Компания Unicharm, расположенная в юго-западной префектуре Кагосима, в этом месяце выставила на продажу подгузники для взрослых и детей в торговых центрах на Кюсю – одном из четырех главных островов Японии – в сотрудничестве с местными властями.

Их называют "горизонтальными", потому что из вторсырья произвели ту же самую продукцию, из которой оно изначально было переработано.

Unicharm заявила, что использовала технологию стерилизации, отбеливания и дезодорации с использованием озона, чтобы гарантировать, что переработанные подгузники не содержат неприятных запахов и бактерий.

Переработанные подгузники используются в больницах и учреждениях престарелых Кагосимы с момента их разработки в 2022 году.